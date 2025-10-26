Jarmo Lappalainen 50 vuotta – Nelijalkaisia yli lajirajojen

”Pidän hienona saavutuksena, että meidän ainoan siitostamman Legend Royalinan kaksi jälkeläistä on ollut mukana nuorten hevosten MM-kisoissa. Sen tamman emä on käytännössä luonut meidän perheemme, sillä menin aikanaan vuolemaan hevosen kavioita, ja tapasin samalla nykyisen vaimoni Katjan. Nyt olemme olleet yli 20 vuotta yhdessä, ja pari tenavaakin on tullut. Lisäksi Royalinan veli Legend Blackjack on ykköspalkinnon jalostusori.”