Jarmo Lappalainen 50 vuotta – Nelijalkaisia yli lajirajojen
Savolaisuus elää miehessä ja miehen murteessa vahvasti mukana, vaikka Tampereella syntyneen hevostelijan nykyinen asuinpaikka löytyykin pääkaupunkiseudun tuntumasta.
”Olen sudeettisavolainen, ja Vieremällä tuli vietettyä useampi vuosi elämästä”, Lappalainen kertoo. ”Vanhempi veli Mika vaikuttaa edelleen niillä seuduilla. Vuonna 1996 muutin etelään, kun aloitin Järvenpään Ratsastusseuran tallimestarina.”
Muutaman vuoden kuluttua tie vei huippuseppien kisälliksi, ja kengityssepän CE-F -tutkinnon hän suoritti 2006.
”Jos en laulutaidossa pärjää velipojalle, niin kengityshommissa ainakin”, Lappalainen letkauttaa.
Omassa pihassa käyskentelee 25 hevosta, joista osa on ratsuja ja osa ravihevosia. Perheen suurimmat meriitit löytyvät kasvatustyöstä kouluratsastuksen puolelta.
”Pidän hienona saavutuksena, että meidän ainoan siitostamman Legend Royalinan kaksi jälkeläistä on ollut mukana nuorten hevosten MM-kisoissa. Sen tamman emä on käytännössä luonut meidän perheemme, sillä menin aikanaan vuolemaan hevosen kavioita, ja tapasin samalla nykyisen vaimoni Katjan. Nyt olemme olleet yli 20 vuotta yhdessä, ja pari tenavaakin on tullut. Lisäksi Royalinan veli Legend Blackjack on ykköspalkinnon jalostusori.”
Ravien osalta toistaiseksi suurimman menestyksen mahdollisti kimppahevonen Maffioso Face.
”Se oli hyvä kilpahevonen. Omasta treenistä erityisesti Lyytin Leevi ja Listas Hotshot pärjäsivät myös aivan mukavasti.”