Johanna Juhola 50 vuotta – statistiikoissa näkymättömien onnistumisten takana

"Ei ainakaan tunnu siltä, että tässä olisi viidenkympin villitys iskemässä, lähinnä tuntuu että neljänkympin kriisi jatkuu", Johanna Juhola naurahtaa. "Ennen sitä haaveiltiin tulevasta, mutta nyt sitä on alkanut miettiä, että mitä on tullut tehtyä."

Vaikka kotona ei ollut lapsuudessa hevosia, silti Juhola on ollut hevosten kanssa ikänsä.

"Kun olin pieni, isä vakuutti paljon hevosia Hämeen Vakuutuksella, hänen mukanaan kuljin Steinerillä ja Spinkkilällä. Myöhemmin isä sanoi, että jos hän olisi tiennyt mihin se johtaa, hän olisi saattanut valita eri tavalla, mutta ei hän valittanut."

Isä, tammikuussa edesmennyt Pertti Juhola, oli maankuulu jääkiekon pääsarjatason erotuomari. Häneltä tytär on omaksunut erityisesti auttavaisuuden.

"Mulle on aina saanut soittaa vaikka keskellä yötä. Olen ajatellut sen niin, että kun auttaa muita, on helpompi kysyä muilta apua hädän hetkellä."

Johanna Juhola on tullut ravimaailmaan ratsupuolelta. Nykyinen Pinomäen hevosyhdistyksen puheenjohtaja on ammatiltaan ratsastuksen opettaja.

"Tärkeimmät opit olen saanut Christopher Wegeliukselta, jolla olin ratsuttamassa 2 vuotta. Nuorten hevosten kanssa piti työ tehdä niin, että se on niille motivoivaa. Sama pätee, on se sitten ratsu tai ravuri."

2000-luvun alussa Juholan toiminta oli suurimmillaan Luvialla.

"Silloin meillä oli parhaimmillaan 26 hevosta pihassa. Meillä oli siitoksessa käytössä Jiimän. Se oli hevosista mieleenpainuvin, se opetti että hevosen kanssa pitää olla nöyrä", Juhola sanoo.

Ravivalmennettavista Voitto-Aatos juoksi aikanaan montén SM:n kolmossijalle.

"Ikimuistoinen onnistuminen. Siitä tilanteesta ajatellen, mistä lähdettiin, kolmossija oli meille kuin voitto."

Monet omat valmennettavat ovatkin olleet niinsanottuja projektihevosia.

"On ratkottu asioita ja saatu näkymättömiä onnistumisia, sellaisia mitkä eivät statistiikoissa näy."

Olli-Pekka Sallin kanssa pitämässään tallissa asustaa tällä hetkellä kuusi hevosta.

"3-vuotias ruuna Villiuki (Ukaasi) on meidän tulevaisuuden toivo."