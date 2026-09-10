Jorma Kemiläinen 70 vuotta – journalisti kunnioittaa suomenhevosta
Kiuruvedellä syntyneelle ja kasvaneelle Jorma Kemiläiselle suomenhevonen ja sen historia sukuineen ovat merkityksellisiä asioita.
”Olen ollut hevosten kanssa tekemisissä pikkupojasta alkaen”, Kemiläinen sanoo.
Heppa-järjestelmä kertoo ajetuista starteista 45 vuoden takaa. ”Ensimmäisiä kertoja ajoin kilpaa joskus 70-luvulla. Meillä oli alasarjan suomenhevosia. Velipojan ostama Ruutu-Huivi 24,2a oli ensimmäinen meidän sukuun osunut parempi hevonen.”
Hevosurheilun päätoimittajaksi Kemiläinen nousi Suomen Hippoksen tiedotusvastaavan paikalta. Hän hoiti päätoimittajuutta antaumuksella vuodet 1996–2013 ja oli jopa tuplaroolissa lehtiyhtiön päätoimittaja-toimitusjohtajana.
”Puolueeton journalismi on tosi tärkeä asia. Tällä alallahan on niin, että jokaisella on mielipide jokaisesta asiasta, mutta jonkun pitää analysoida sanomisia. Toimittajilla on journalistin ohjeet ja vaikeitakin kysymyksiäkin pitää kysyä.”
Eläkkeellä Kemiläinen on ehtinyt Helsingistä usein mökille Heinolaan. Siellä on tullut mietittyä erinäisiä hevosalan projekteja ja esimerkiksi hevosen merkitystä.
”Hevonen on hieno ja fiksu eläin eikä se ole minun mielestä renki ollenkaan vaan opettaa ihmistä enemmän kuin ihminen kuvittelee opettavansa sitä.”
Merkkipäiväänsä Jorma Kemiläinen ei aio juhlistaa.