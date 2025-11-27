Jorma Konnu 80 vuotta – Camrin vauhtivuodet eivät unohdu
Huippuori Camrin valmentajana tutuksi tullut savonlinnalainen Jorma Konnu täyttää torstaina 27. marraskuuta 80 vuotta.
”Kesällä ei ollut yhtään hevosta tallissa, mutta nyt Camri on palannut kotiin. Tutun Tiltu oli vuokrattuna toiselle tallille, mutta sekin palasi meille kun ei tullut kantavaksi. Lisäksi 1,5-vuotias kihiseeläinen on kotiutumassa maailmalta”, Konnu selvittää nykyistä hevostilannettaan.
Jorma Konnu kertoo nyt 19-vuotiaan Camrin olevan edelleen pirteässä kunnossa. Mittavalla urallaan 19,9-aikainen ori ansaitsi palkintorahoja yli 423 000 euroa.
”Pihatossa poika asustaa. Viime talvena se yskähteli, mutta nyt sitä ongelmaa ei enää ole ollut. Sen kilpailuvuosia en kyllä unohda. Viimeinenkin kausi oli mainio ja kovat päänahat saatiin vielä uran lopulla Vermosta, kun Parvelan Retu ja Jokivarren Kunkku jäivät taakse”, Konnu sanoo.
Konnun perheen raviurheilu otti kunnolla tuulta siipiensä alle 1990-luvun taitteessa Hinurin muutettua talliin. Ruuna juoksi urallaan 186 starttiin 18 voittoa.
”Lapsuuden kodissa oli työhevosia, mutta sittemmin ne siirtyivät pois. 90-luvun alussa vaimo sitten halusi hevosen kotiin. Sitten tulikin siitostamma ja siitä se lähti. Parhaimmillaan oli seitsemän hevosta”, Konnu selvittää.
Merkkipäiväänsä Konnu juhlistaa perheen kesken kahvitellen.
”Viisikymppisiä tuli juhlittua jo isommin”, Konnu hymähtää.