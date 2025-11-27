Jorma Konnu 80 vuotta – Camrin vauhtivuodet eivät unohdu

”Pihatossa poika asustaa. Viime talvena se yskähteli, mutta nyt sitä ongelmaa ei enää ole ollut. Sen kilpailuvuosia en kyllä unohda. Viimeinenkin kausi oli mainio ja kovat päänahat saatiin vielä uran lopulla Vermosta, kun Parvelan Retu ja Jokivarren Kunkku jäivät taakse”, Konnu sanoo.