Jouni Heimala 50 vuotta – Varoituksen varsoja odotellessa
Menneiltä vuosilta Jouni Heimala tiedetään erityisesti Varoituksen valmentajana, kasvattajana ja osaomistajana. Parhaimmillaan Varoitus kolkutteli jopa paikkaa kuningatarkilpailuun, mutta nyt sen osalta kilpailut ovat todennäköisesti jo taakse jäänyttä elämää.
”Se on Carusta tiineenä”, Heimala kertoo. ”Kyllä Varoitus on toistaiseksi elämäni hevonen. Se oli kilpahevosena hieman haastava, mutta välillä osasi myös yllättää menestyksen muodossa. Aika monta kertaa sai kuitenkin saunassa miettiä, että mitä sen kanssa keksisi.”
Kotipaikallaan hevosia treenaavan Heimalan tallissa asustaa nyt kahdeksan hevosta. Hevosista hän innostui jo lapsena.
”Meillä on ollut aina hevosia. Aikanaan isoisä Erkki Heimala löi kengitysvehkeet eteen ja siitä harjoitteluni alkoi. Mukavaa hommaahan tämä on. Meillä tämä on vielä koko perheen yhteinen juttu”, Heimala sanoo.
Leivän Heimaloille on vuosien aikana pöytään tuonut kotitilalla harjoitettu maanviljelys. Raviurheilun osalta tulevaisuuteen Heimala suhtautuu jalat maassa, mutta haaveita kuitenkin on.
”Kuninkuusravien pääkisaan olisi hienoa päästä osallistumaan. Suomenhevoset ja Kuninkuusravit ovat minulla aina olleet lähellä sydäntä.”
Merkkipäiväänsä Heimala juhlistaa perheensä kesken.
”Eihän vanheneminen niin hyvältä tunnu, kun miettii, että vasta olin kaksikymmentä”, hän hymähtää.