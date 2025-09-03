Jouni Hillbom 50 vuotta – "Kannustan jokaista pienempääkin treenaria ja kasvattajaa ajattelemaan isosti"

Jouni Hillbom on pienkasvattaja ja valmentaja, joka on aina uskaltanut lähteä pyytämään isoa kalaa.

Kolmevuotias tamma Molly Jo Poof on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt Ruotsissa kanuunakirejä. Örebrossa 23. elokuuta se nappasi E3 Chansen -lähdössä 62 500 kruunun kolmosrahat. Molly Jo Poof tykitti porukan hänniltä viimeiset 400 metriä peräti 09,2-vauhtia. Vastaavan kirin se esitti Ruotsin voittostartissaan.

"Kannustan jokaista pienempääkin treenaria ja kasvattajaa ajattelemaan isosti. Molly Jo Poof on hyvä esimerkki, että omalla kasvatustoiminnalla voi pärjätä isossa maailmassa ainakin jollakin tavalla. Se tuntuu hienolta. Vaikka tamma on lopettanut ysiä, niin ehkä pidemmät matkat ovat sen juttu. Face Time Bourbonin jälkeläisiä vastaan maililla äärivauhdit eivät ihan riitä, ne menevät palan seiskaa", Hillbom aloittaa.

Mikkelistä katsottuna Örebro ei ole ihan kivenheiton päässä.

"Onhan ne sen verran rankkoja reissuja, ettei siellä voi jatkuvasti käydä. Kun reissut suunnittelee hyvin, ei se kuitenkaan mahdotonta ole. Ruotsissa on ravipaikalla ja muutenkin kaikki tiptop. Hevoset pääsevät juoksemaan huippukuntoisella baanalla. Siellä osataan ottaa aikaa myös sosiaalisille kohtaamisille", Hillbom kiittelee.

Molly Jo Poof jäi Petri Salmelan tallille Tukholmaan valmistautumaan Svenskt Trav-Oaksin eli Tammakriteriumin karsintoihin.

"Syntymäpäivänä olen joko Solvallan raveissa tai paistan kotona lasten kanssa lettuja. Moni sanoo hengittävänsä raviurheilua, mutta itselle on vanhemmiten tullut ajatus, että muutakin elämää pitää olla. Siihen aion panostaa jatkossa", Hillbom päättää.