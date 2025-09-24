Jouni Myllyharju 60 vuotta – unelmia täytäntöön, uusia tulille

Tasakymmenet täyttyvät kreikkalaisella lomasaarella.

"Olen Santorinista 20 vuotta haaveillut", Jouni Myllyharju sanoo.

Raviurheilun saralla Myllyharju yhytti suurimmat saavutuksensa Noormarkussa eläkepäiviään viettävän Redhot Tap Dancerin 12,3a kanssa.

"Hain sen Ruotsista 10 kuukauden ikäisenä. Sanoivat, että se jää niin pieneksi, ja on siksi myynnissä. Värin perusteella sen ostin", Myllyharju kertoo kimon alkutarinan. "Siitä tuli aikamoinen pakkaus. Jouduttiin ruunaamaan se 3 vuoden iässä, kun se hajotti monet kärryt. Tiukka jätkä."

Sebastian Långströmin opettama ja Mika Haapakankaalla Uumajassa menestynyt Redhot Tap Dancer teki vielä Suomessa hyvän uran Jouni ja Seija Myllyharjulla.

"Se on ihan ehdottomasti mun the hevonen, ei varmasti tule toista samanlaista. Vermon 75-voitto on uran kohokohta. Oltiin 12-paikalta 0-prosenttisia, mutta se tuli loppua kuin tykin suusta."

Työuransa Jouni Myllyharju teki taksiyrittäjänä. Taksitoiminta on nykyään tytär Lindan nimissä. Kaikkiaan pappa-Jounilla on neljä lasta ja kaksi lastenlasta.

Aika kuluu ilman taksinratissa istumistakin. "Seija pistää mut tekemään kaikenlaista."

Kipinä raveihin lähti 70-luvun lopulla Porissa, kun kaverin kanssa pelattu kaksari osui ja palautti monta sataa markkaa.

"Se oli selvä peli sen jälkeen", Myllyharju luonnehtii.

"Ensimmäinen kimppahevonen ostettiin vasta 1996. Se oli Black Line. Nyrhisen Ninalla meillä oli Lounatuuli-niminen hevonen, ja rupesin sillä itse ajelemaan. Julia Savoy olikin jo hyvä kimppahevonen. Se meni 2-vuotiaana tammojen SE:n (aika 18,7/2100 metriä vuonna 2006), ja siitähän innostus vaan nousi."

Viime keskiviikkona Myllyharju oli lähdössä hakemaan talliin uutta 1-vuotiasta tammaa nimeltä Creative Tie.

"Uutta haavetta siinä ollaan hakemassa. Ajohevonen pitää olla, ilmankaan ei osaa olla."