Juha-Pekka Kavander 60 vuotta – kuukausi oikeissa töissä

”Tallinnassa olin tuossa yhdessä välissä vuoden, mutta nyt olen ollut puolitoista kuukautta pienellä yksityistallilla Gävlessä”, Kavander kertoo. ”Meitä on täällä mukava porukka, ja se on tärkeää, kun hevosten kanssa puuhastellaan. Elämäntapa tästä on tullut. Kuukauden tein nuorempana 'oikeita töitä', mutta se ei ollut yhtään minun juttuni. Isommalle tallille ei ole enää tarkoitus palata.”