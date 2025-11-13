Juha Wikman 70 vuotta – Laskento parempi kuin uskonto
Lapsuutensa Tampereella viettänyt Juha Wikman alkoi käydä vanhempiensa mukana raveissa jo Tampereen vanhalla Hippoksella 1960–70-lukujen taitteessa. Perhe asui Länsi-Tampereen Tohlopissa, ja Juhalle sopi hyvin, että ravirata muutti lähemmäs Lamminpäähän.
Sittemmin perhe muutti Toijalaan. Lähinaapuriin Talli Kallelle tuli valmentajaksi Eero Hakkarainen, jolta Juha sai niin hyvät opit, että työskentelikin jonkin aikaa hevoshommissa ennen kuin muutti Helsinkiin opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa.
”Toisin kuin hevosmiehillä yleensä, laskento oli vahvempi kuin uskonto”, Juha Wikman naurahtaa.
Valmista opinnoista ei kuitenkaan tullut. Juha hankki 1990 puolisonsa kanssa karjalaisten asutustilan Loviisan kupeesta Pernajasta, kunnosti vanhasta navetasta tallin ja alkoi pitää hevosia. Itä-Uudenmaan Oriyhdistykseen liityttyään hän huomasi vanhoista Hevosviesteistä, että Loviisan radalle tulisi 50 vuotta täyteen vuonna 2000, ja ehdotti sen kunniaksi juhlaraveja. Ne onnistuivat hienosti, ja siitä alkoi järjestötoiminta: ensin oriyhdistyksen ja sitten paikallisen hevosjalostusliiton hallituksissa ja lopuksi Suomen Hippoksen valtuuskunnassa vuosina 2012–20.
”Jo silloin oli nähtävissä kasvatuslukujen ja hevosenomistajien määrän lasku. Alusta alkaen kerroin näkemyksenäni, että ainoa keino kehittää raviurheilua on saada siitä kiinnostuneiden ihmisten määrä nousuun. Ne, joka viitsivät käydä raveissa, saattavat joskus ostaa hevosen. Pelaajia hevoset eivät sillä lailla kiinnosta”, Juha Wikman näkee.
”Kun etäpelit tulivat, alkoivat maakuntaradat saada provisiota pelistä ja pakko saada yleisöä raveihin lopahti. Kesäradoille yleisö pysyi ainoana tulonlähteenä, eikä ole sattumaa, että niillä käy yleisöä edelleen.”
Merkittävän osan työurastaan Wikman teki Fazer-leipomoille muun muassa myymäläleipomo- ja paistopistekonsepteja marketeihin kehittäen. Eläkkeelle hän jäi 6–7 vuotta sitten, ja pian sen jälkeen hän jätti ravipolitiikan.
”Kun olin yhdeksän vuotta puhunut samaa viestiä eikä se saanut kannatusta, ajattelin, että se riitti.”
Pihapiirissä Juhalla on vielä muutama oma kasvatti eläkeläisenä. Kasvateista parhaiten menestyi Waldemar, joka juoksi vajaat 40 000 euroa.
Juha Wikman täyttää 13. marraskuuta 70 vuotta. Merkkipäiväänsä hän viettää perhepiirissä.