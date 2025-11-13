Juha Wikman 70 vuotta – Laskento parempi kuin uskonto

Valmista opinnoista ei kuitenkaan tullut. Juha hankki 1990 puolisonsa kanssa karjalaisten asutustilan Loviisan kupeesta Pernajasta, kunnosti vanhasta navetasta tallin ja alkoi pitää hevosia. Itä-Uudenmaan Oriyhdistykseen liityttyään hän huomasi vanhoista Hevosviesteistä, että Loviisan radalle tulisi 50 vuotta täyteen vuonna 2000, ja ehdotti sen kunniaksi juhlaraveja. Ne onnistuivat hienosti, ja siitä alkoi järjestötoiminta: ensin oriyhdistyksen ja sitten paikallisen hevosjalostusliiton hallituksissa ja lopuksi Suomen Hippoksen valtuuskunnassa vuosina 2012–20.