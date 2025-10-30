Juhani Koskela 80 vuotta – Tosi-Jänkä vei Pariisin valoihin
Pitkän linjan hevosmies ja suomenhevosten pienkasvattaja on tehnyt työuransa Outokummun tehtaalla, mutta matkan varrelle on mahtunut myös majoituspalvelutoimintaa. Känsälän kylässä sijaitseva Koskelan Lomatalo tarjoaa edelleen aamiaismajoitusta ja virkistystoimintaa.
”Siinä toiminnassa on päässyt yhdistämään maalaistalon elämän ja hevoset. Moni on ollut oikein mielissään, kun on päässyt hevoskyydille”, Koskela kertoo.
”Pihassa on tällä hetkellä kolmevuotias tamma Tupsun Taika ja vanha ruuna Tosi-Jänkä, joka onkin varmasti se elämäni hevonen. Yli 40 vuotta olen kaikkineen hevosten kanssa touhunnut.”
19-vuotiaaksi varttunut Tosi-Jänkä tienasi urallaan lähes 80 000 euroa ja vei kasvattajansa pariinkin otteeseen Vincennesin ravipyhättöön.
”Se oli kyllä hieno juttu, kun hevonen kustansi parina vuonna Pariisin-reissun. Kasvattajalle oli hotellit ja systeemit, eikä sinne olisi varmaan tullut koskaan muuten lähdettyäkään. Ruuna sijoittui molempina vuosina parhaiten kotimaan joukkueesta. Se oli kilpaurallaan tosi nopea lähtijä ja sai monesti kärkipaikan eturivistä.”
Perheen viimeisin kasvatti Tupassi myytiin Ylikiiminkiin Oulun Kuninkuusravien huutokaupassa, joten ainakin sen ja Tupsun Taikan suhteen riittää vielä jännitettävää tuleviksi vuosiksi.
”Kyllä noita omia kasvatteja tulee tietenkin seurattua. Jonkin verran katson muutenkin raveja, kun netistä näkee lähetykset sen verran kätevästi, eikä tarvitse lähteä kotoa minnekään.”