Juhani Väätämöinen 80 vuotta – vauhti ei hyydy

”Juuri tulin metsähommista. Hakelaitoksen osakkaana Simon kuntaan olen toimittanut lämpöä 25 vuotta. M.T.Puccinia laittelen, ja velipoika Reijo (Väätämöinen) on kovasti apuna. Pitää sitä töitä tehdä, että saa elantoa. Jäin leskeksi kolme vuotta sitten, ja aikakin kuluu paremmin”, Väätämöinen kertoo.

Väätämöinen on ollut monessa mukana. Hän ajoi kilpaa jo yli 50 vuotta sitten, ja Simon ensimmäinen lämminverinen Osman Käämi oli hänen hevosensa. Silloin elettiin 1970-luvun alkupuoliskoa. Samoihin aikoihin Väätämöinen oli rakentamassa Tornion Laivakankaan ravirataa.

”Ajettiin penkan pohjia ja raivattiin ravirata-aluetta. Siihen aikaan oli aivan mahdottomasti intoa jokaisella. Vielä sitä on ihan hyvässä kunnossa ja intoakin löytyy, mutta en lähde talven pimeillä ja liukkailla ajokeleillä enää hevosen kanssa raveihin. Kohta ajamme muutaman startin, sillä M.T.Puccini on ollut terve ja treenissä koko talven. Odotan sosekelien muuttumista kesäkeliksi.”

Viime viikon maanantai-ilta sujui rattoisasti Rovaniemen raveja kotona seuraten.

”Onneksi päästiin ravit ajamaan. Boden on tärkeä, mutta Pohjois-Suomessa pitäisi pystyä silti lisäämään päiviä, eikä vähentää niitä. Seuraan iltaisin raveja, vaikka aina välillä nukahtelenkin sohvalla”, Väätämöinen nauraa.

Juhlapäivä sujuu arjen askareissa hevosten ja metsätöiden parissa.