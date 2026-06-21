Antti Turunen 50 vuotta – Juhlat sopivasti juhannuksena

Pohjois-Karjalan Rääkkylässä hevosia puolisonsa Kirsi Tolvasen kanssa valmentava ja kasvattava Antti Turunen täyttää sunnuntaina 21. kesäkuuta 50 vuotta. Viime vuosina Turunen on tullut tutuksi erityisesti Aaltosen ja Karjalan Keisarin treenarina, mutta menneiltä vuosilta hänet muistetaan muun muassa Kartellin kyydistä.