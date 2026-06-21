Antti Turunen 50 vuotta – Juhlat sopivasti juhannuksena
Pohjois-Karjalan Rääkkylässä hevosia puolisonsa Kirsi Tolvasen kanssa valmentava ja kasvattava Antti Turunen täyttää sunnuntaina 21. kesäkuuta 50 vuotta. Viime vuosina Turunen on tullut tutuksi erityisesti Aaltosen ja Karjalan Keisarin treenarina, mutta menneiltä vuosilta hänet muistetaan muun muassa Kartellin kyydistä.
”Meillä on kotona ollut käytännössä aina hevosia, ja ihan penskana jo ajelin niillä. Nuoruudessa tuli käytyä paljon raveissa, kun isä työskenteli raveissa toimihenkilönä. Olin aina mukana”, Turunen muistelee.
Opiskelujen jälkeen Turunen löysi vuonna 2000 elämänkumppaninsa Tolvasen, jonka jälkeen hevosharrastus kiihtyi entisestään. Ensimmäiset starttinsa Turunen ohjasti vuonna 2003.
”Meidän ensimmäinen hevonen oli suomenhevostamma Eulaalia. Kirsi oli Rautjärvellä toimittajana ja juttukeikalla kuuli tamman olevan myynnissä”, Turunen kertoo.
Nykypäivänä Joensuuhun kuuluvasta Hammaslahdesta kotoisin oleva Turunen on yhdessä Tolvasen kanssa asunut vuodesta 2007 Rääkkylässä Tolvasen kotipaikalla. Sinne siirryttäessä ensimmäisenä rakennettiin talli hevosille.
”Kolmetoista hevosta meillä on. Kaksi varsaa syntyi tänä kesänä, ja kyllä me taas kolme tammaa astutimme”, Turunen sanoo.
Merkkipäiväänsä Turunen viettää juhannussunnuntaina. Saman viikon perjantaille osuu puoliso Kirsi Tolvasen 50-vuotismerkkipäivä.
”Myö silmäiltiin toisiamme jo synnytyslaitoksella viereisissä lasikopeissa”, Turunen hymyilee.