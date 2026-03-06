Jukka Rintamäki 80 vuotta – Kuninkuusraveihin vaikka kontaten

Kuorma-autoilijana elämäntyönsä tehneelle Jukka Rintamäelle on matkan varrelle osunut monta hyvää hevosta. Sakke 26,7a oli niistä ensimmäinen, se voitti 14 kertaa pelkästään kaudella 1990.

Hänen omistamansa V.T. Vasperi voitti Risto Tupamäen valmentamana vuoden 1992 Kriteriumin, mutta vielä parempaa oli tulossa. Varsana ostettu Viltterin Vile 22,1a kilpaili kotitallista ja oli parhaimmillaan kuninkuuskilvan kakkonen Vieskerin jälkeen Ylivieskassa 1997.

Viltterin Vileen paras jälkeläinen, SE-tamma Aino-Ilona 22,5a oli puolestaan kotikasvatti, josta tuli nelinkertainen kuningatarkilpailun kävijä ja sen veljen Leon Salaman 23,0a Rintamäki nosti vielä kuninkuuskilpailutasolle.

Merkittävän jäljen suomalaiseen raviurheiluun jätti myös kaksikon starttaamaton sisko Niemisen Likka. Nuorena loukkaantunut tamma teki Jukka Grönforsille myytynä varsan, joka sai nimekseen V.G. Voitto.

Tasan kymmenen vuotta sitten Rintamäki oli palaamassa Vermon raveista, kun sairauskohtauksen saanut autoilija ajoi päin hänen hevosautoaan. Häneltä murtui kaularanka ja niskasta typistettiin kolme nikamaa. Se pakotti miehen katsomon puolelle.

”Muuten terveys on niin hyvä kuin tämän ikäisellä ukolla voi olla, kun nivelet alkaa olla yhtä vaille kaikki vaihdettu”, Rintamäki hymähtää.

Hän on johdonmukaisesti kieltäytynyt hevosista, joita hänelle tasaisesti tarjotaan.

”Parempi, kun seuraan nyt vain raveja.”

Erityisesti häntä harmittaa, kun Kuninkuusravit on pitänyt jättää väliin viimeiset viisi vuotta.

”Väenpaljouteen on näillä jaloilla paha lähteä, mutta Teivoon menen vaikka kontaten.”