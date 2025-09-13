Kalevi Punkki 80 vuotta: Kiista sytytti kipinän kilpahevosiin
Jo useita vuosikymmeniä raviurheilussa mukana ollut Kalevi Punkki muistetaan viime vuosilta Punk-liitteen saaneista suomenhevosista, mutta jo 1980-luvulla hän laski kilpaa valmennettavillaan menestyksekkäästi.
”Paras ravimuistoni on, kun Risto Lanki ajoi meidän Midaksen lämminveristen Derbyssä neljänneksi. Risto oli sille hyvä kuski, kun jämeränä miehenä istui rattaille. Minun tai vaimoni (Terttu Uusitalo) ajaessa Midas meinasi aina laukata”, Punkki muistaa.
Hevoskipinä Punkissa syttyi jo nuorena hänen tehtyään kotona metsätöitä työhevosten kanssa.
”15-vuotiaana piti saada mopo, joten isä neuvoi, että mene naapurista kysymään töitä. Hevosen kanssa sitten ajoin 260 mottia puita metsästä tienatakseni mopon ostoa varten”, Punkki kertoo.
Kilpahevoset tulivat kuvioihin aikuisiässä veljen ostettua ravihevonen.
”Se oli Keystone Patriotin jälkeläinen nimeltänsä Kiista. Sieltä meidänkin ravi-innostus vaimoni kanssa lähti. Parhaimmillaan meillä oli 24 hevosta, joista 16 lämminverisiä. Parhaita suomenhevosia olivat Eri-Valtti ja Resotar”, Punkki sanoo.
Nykyisin Punkki hevostelee vaimonsa kanssa kolmen hevosen voimin. Hevoset asuvat heidän vanhalla kotitilallaan Maaningalla. Punkki on muuttanut Siilinjärvelle kerrostaloon, mutta tallilla tulee käytyä päivittäin.
”Ei hevosista raaski luopuakaan, joten jatketaan nyt kun terveys on pysynyt asiallisena”, Punkki ajattelee.