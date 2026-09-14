Kari Korte 70 vuotta – oriasema jäi, hevoset ei
Kari ja hänen puolisonsa Seija Korte luopuivat Elimäellä sijainneesta Kivisaaren Oriasemasta 20 toimintavuoden jälkeen vuonna 2021. Asemalla astuneista oreista esimerkiksi Jontte Boy kuului Suomen suosituimpiin.
Stoneisle-kasvateista tunnetut Korteet eivät ole aivan kokonaan luopuneet hevosista, vaikka oriasema loppuikin. Heillä on vielä siitostammana Six Packista tiine Charmed Again, voitokkaan Stoneisle Vertigon 11,7a emä.
Kimppahevosina he ovat mukana Villinmiehen Tammakilpailun finaaliin torstaina karsineessa Stoneisle Xenassa 13,1a ja vuotiaassa Stoneisle Vertigon täyssiskossa Stoneisle All Inissa.
”Raviurheilua tulee kyllä seurattua päivittäin”, Kari Korte sanoo. ”Totta kai huolestuneenakin, ei viimeaikaisia uutisia voi hyvillä mielin seurata. Toivottavasti asiat selviävät pikaisesti.”
Varsahuutokaupassakin Jokimaalla he kävivät vähän kuin vanhasta muistista.
”Mitään ei ostettu, mutta oli mukava tavata tuttuja. Oltiin ihan alusta loppuun.”
Nykyään Korteet vaikuttavat Jaalassa, jossa heillä on majoitus- ja matkaparkkialuepalveluita tarjoava yritys Jaalan Tienristi sekä taide- ja antiikkiesineitä myyvä Stone-Art.
”Pitää sitä jotain eläkkeellä touhuta.”
Kari Korte oli mukana myös hevosalan järjestötoiminnassa, mutta se on jäänyt. Rakkaan keilailuharrastuksen myötä Kouvolan Seudun Keilailuliiton hallituksen jäsenenä ja rahaston hoitajana hän toimii vielä.
Kari Korte on merkkipäivänään matkoilla.