Kari Puosi 60 vuotta: "Tervehenkistä intohimoa"

"Erikoinen ikä, kun puolet siitä olisi henkiseltä kannalta sopiva", haastatteluhetkellä esikoululaisen tyttären kanssa kotia siivoava Kari Puosi naurahtaa.

Aikuisten poikien kanssa hänen on tarkoitus juhlistaa merkkipäivää Etelä-Afrikassa lähellä Johannesburgia.

"Lähdemme safarille katsomaan, näkyykö norsuja, sarvikuonoja, leijonia ja leopardeja", Puosi paljastaa.

Leijonanosa ravi-ihmisistä mieltänee Puosin amatööriohjastajaksi hänen osallistuttuaan kategorian SM-liigaan vuosikaudet. Hän on edelleen sillä saralla aktiivinen, mikäli ajokkeja löytyy.

Neljä vuotta sitten Puosi otti omat hevoset kotipihaan pihatolla ja ajopaikoilla kohennettuihin puitteisiin. Valmennuslistalla on 4-vuotias Lilibet ja 2-vuotias Nyykoolin Vaula, molemmat Parvelan Retun tyttäriä Puosille merkityksellisestä Paolasta. Satsaukset eivät lopu siihen.

"Sitten on vielä vuotta nuorempi orivarsa Lipassista, Nyykoolin Lassi, joka on nimetty Lauri T. Sinkkosen mukaan. What A Feelingistä on tämänkesäinen tammavarsa Calgary Gamesista."

Hevoset ovat Puosille nimenomaan intohimo.

"Ne merkitsevät tosi isoa osaa elämän sisällöstä työn ja perheen ulkopuolella, elämyksiä. On tärkeää, että on olemassa tervehenkistä intohimoa ja hevosten kautta se onnistuu."

Puosi veti Suomen Hevosenomistajien Keskusliittoa toiminnanjohtajana 1997–2000, mutta muuten ammatti on löytynyt hevosten ulkopuolelta, sähkö- ja kiinteistöalalta.

"Kiinteistöhomma Hämeenlinnassa on päätoimeni ja olen mukana muutamassa muussakin yrityksessä."

Kari Puosi on Toton Suomen mestari kuuden vuoden takaa, ja samalla hallitseva mestari, kun kisaa ei ole sen koommin järjestetty.

"Olen hyvin perinteinen Suomen ravien seuraaja. Niihin on suuri urheilullinen mielenkiinto, Ruotsin raveihin ei synny samanlaista tatsia."

Raviurheilun kehitys vetää Puosin mietteliääksi.

"Pohdintaa herättää, miten meidän tässä käy, miten pärjätään keskenään ja ulkoisissa paineissa. Jokaisen täytyy vaan hoitaa innokkaasti oma tonttinsa ja jatkaa hevosten kasvattamista. Lisäksi pitää jutella kavereille, jotka eivät ole vielä lajissa mukana ja viedä heitä joskus raveihin. Jos jokainen pikkuisen tekisi, se kertautuisi monin kerroin."