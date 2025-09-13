Kari Salmela 60 vuotta: Railakas aika raviurheilun parissa
Pohjoisen voittokone Rahtari oli Lapin parhaita hevosia 20 vuotta sitten, ja se oli Kari Salmelan ja Ahti-isän yhteinen työnäyte. Vieläkin kuuluisampi nimi löytyy hevosharrastuksen alkujuurilta.
”Timo Nurmos”, Kari Salmela nauraa. ”Aloitin yhdessä isäni kanssa hevosharrastuksen vuonna 1977 naapurin maanviljelijäisännän innoittamana. Ensimmäinen hevosemme, tamma Ero-Turina, opetti meidät raviurheilun saloihin. Käytimme nuorta lupaavaa lappilaista ohjastajaa kuskina, ja Timo Nurmos ajoi Ero-Turinalla toistakymmentä voittoa. Siitä into lähti.”
Salmelan perheellä on ollut Ero-Turinan jälkeen yksi hevonen kerrallaan työn alla. Rahtarin aika tuli 2000-luvun alkupuolella. Ori juoksi 77 kertaa kilpaa ja voitti 31 lähtöä. Joskus samoissa lähdöissä juoksivat Villiari, Matukka, Santeri Dahlia ja kumppanit.
”Nyt kun on katsonut netistä lähtöjä uudelleen, ymmärtää, miten hurjia hevosia Rahtari välillä kohtasi. Lapissa tehtävät olivat sopivampia”, Salmela sanoo. ”Yritettiin lukea kirjoja, kysyä viisaammilta ja mietittiin omalla urheilutaustalla, miten hevosta voisi viedä eteenpäin.”
Jukka-Pekka Niskanen on ajanut Salmelan hevosilla yli 50 voittoa. Tuore huutokauppahankinta yksivuotias tamma Ritu Railakas saattaa mahdollistaa comebackin. Se on opetettavana Sanna Loukusan osaavissa käsissä. Tamman emänisä on Rahtari.
”Ollaan jännän edessä. Nollista on taas lähdetty liikkeelle. Hevonen tässä lajissa ratkaisee, Rahtari sen meille opetti.”