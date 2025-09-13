Kari Salmela 60 vuotta: Railakas aika raviurheilun parissa

Salmelan perheellä on ollut Ero-Turinan jälkeen yksi hevonen kerrallaan työn alla. Rahtarin aika tuli 2000-luvun alkupuolella. Ori juoksi 77 kertaa kilpaa ja voitti 31 lähtöä. Joskus samoissa lähdöissä juoksivat Villiari, Matukka, Santeri Dahlia ja kumppanit.