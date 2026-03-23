Kari Saranpää 80 vuotta – monen toimen herastuomari
Maanviljelijänä ja kirvesmiehenä työuransa tehnyt Kari Saranpää on tunnettua veljessarjaa, johon kuuluu myös jo edesmenneet Yrjö ja Kyösti Saranpää.
”Ylli meistä se tosi hevosmies oli”, hän kuittaa.
Saranpään suku lähti viemään vuonna 1956 syntyneen tamma Lornan emälinjaa eteenpäin ja neljännessä polvessa siitä syntyi tähtijuoksijatamma Mutola, joka tunnetaan parhaiten ravikuningatar Akaasian emänä.
Kari Saranpää on ollut muun muassa Ilmajoen Hevosystäväinseuran puheenjohtaja ja kuulunut Hippoksen sääntövaliokuntaan, mutta on myös käytännön hevosmies.
Hänen menestysajokkinsa 1970-luvulla oli Miss Lain, jolla hän voitti silloista lauantaipeli V5:ttä myöten. Lämminverikasvattaja hänestä tuli puolivahingossa, kun Ruotsista kilpahevoseksi vuonna 1970 ostettu Pellette pyöräyttikin seuraavana kesänä yllättäen varsan.
”Ei sitä tiedetty edes, että se on astutettu. Paperien saaminen varsalle ei ollut helppoa.”
Pellettestä jäi myös Saranpään paras kasvatti, V5-tasolla voittanut Ex Pell 15,9a, joka markka-aikaan tienasi mainittavan noin 200 000 voittosumman. Ilkka-ajon voittaja Uddepum 14,7a kuuluu myös Saranpään kasvatteihin.
Saranpää oli myös orinpitäjä, varsinkin Streak Along oli varsin suosittu Pohjanmaalla 1970-luvun lopulla.
Seinäjoen ravien toimihenkilönä hän aloitti jo 1960-luvulla ja ehti olla vuosikymmenten varrella monessa roolissa mukana, muun muassa päälähettäjänä.
Käsistään etevä Saranpää tunnetaan myös puukontekijänä.
”Syntymäpäivä osuu Seinäjoen ravipäiväksi. Siellä jokainen voittaja saa puukon, jonka olen itse tuppineen tehnyt.”