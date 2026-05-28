Kari Vaaraniemi 70 vuotta – hevoset pitävät edelleen liikkeessä
Mitä yhteistä on Timo Nurmoksella, Petri Salmelalla ja Kari Vaaraniemellä? Paitsi että kaikki ovat lähtöisin Torniosta, he myös valmensivat alku-urillaan hevosia yhdessä.
”Ensin piti saada talli. Timpan kanssa naulattiin sisäkatto valmiiksi tässä mun kotipaikalla”, Kari muistelee.
2000-luvun alussa hän seurasi Nurmoksen ja Salmelan jalanjälkiä Ruotsiin.
”Bodenista soittivat ja tarjosivat tallia. Uumajassakin kävin katsomassa, mutta se liian kaukana. Olen kotiseutuihminen.”
Kari piti myös siviilityönsä rakennuspuolen ammattiopettajana, kunnes loukkasi itseään työtapaturmassa vuonna 2012. Sen jälkeen myös ravivalmentaminen vaikeutui niin, että Kari lopetti Ruotsin-tallin 2016 ja vähensi hevosia Suomessakin.
”Nyt pystyy kyllä jo ajamaan hevosta ja kalastamaan, se riittää mulle”, kolmea hevosta kotipaikalla valmentaja Vaaraniemi päivittää. ”Hevoset pitää hyvin liikkeessä.”
Alkuaikojen menestyshevosia olivat Brilliant Kemp, Cikada Ri ja Maria Winner. Ruotsista käsin menestystä toivat muun muassa Quantum Classic ja Born To Dance. ”Kymmenkunta V75-voittoa ja reilut 400 voittoa treenarina”, Kari summaa.
Torstaina 28.5. hän täyttää 70 vuotta. Juhlia ei nyt pidetä.
”Mieli on ollut maassa Alamäen Jaakon poismenon jälkeen. Jaska alkoi kulkemaan tässä tallilla jo ennen mopoikää ja oli mulle kuin oma poika. Ja isossa roolissa, että pystyin koskaan tallin Ruotsiin avaamaan.”