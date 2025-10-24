Kimmo Tinnilä 70 vuotta – Hevosvoimat kiehtovat

Kimmo Tinnilä pyöritti pitkään isänsä Eskon kanssa KET-tallia, jonka toiminta oli suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa. Heidän menestyshevosiaan olivat esimerkiksi 27 voittoa juossut ja lähes 90 000 euroa tienanneen Tuiskiksen isä Rokki-Tähti, 14 voittoa ravannut Sikuri, 15 voittoon yltänyt Rokki-Jannu, 50 startistaan 11 voittanut Sikurin Sarina ja muutaman vuoden takainen Kriterium-finalisti Sirun Sikke.