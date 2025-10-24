Kimmo Tinnilä 70 vuotta – Hevosvoimat kiehtovat
Kimmo Tinnilä pyöritti pitkään isänsä Eskon kanssa KET-tallia, jonka toiminta oli suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa. Heidän menestyshevosiaan olivat esimerkiksi 27 voittoa juossut ja lähes 90 000 euroa tienanneen Tuiskiksen isä Rokki-Tähti, 14 voittoa ravannut Sikuri, 15 voittoon yltänyt Rokki-Jannu, 50 startistaan 11 voittanut Sikurin Sarina ja muutaman vuoden takainen Kriterium-finalisti Sirun Sikke.
”Meillä oli 36 hevosen talli, niin sitä piti yrittää pyörittää siten, että se tuottaisi. En ollut ammattivalmentaja lisenssiltäni, mutta viimeiset 20 vuotta olin täysipäiväisesti hevoshommissa. Vuokra- ja hoitohevosia pidin paljon”, Tinnilä muistelee.
”Olisiko vuosi ollut 1991, kun hevoset menivät tosi hyvin. Yhtenä keskiviikkona saavutimme neljä ykköstä ja yhden kakkosen. Noin sata varsaa meille on syntynyt.”
Tinnilä toimi valmentamisen ohella autokauppiaana. Juuri sitä kautta syntyi innostus hevosiin.
”Siihen aikaan lähes kaikilla lahtelaisilla autokauppiailla oli hevosia. Timo Eve oli varmaan suurin sysääjä siihen, että isälle tuli hevosia.”
Tinnilä myi tallinsa pari vuotta sitten ja keskittyy toiseen intohimoonsa eli matkusteluun. Matkailuautoilijat ry:n hallituksessakin toimiva synttärisankari on tavannut talvehtia etelän lämmössä. Sinne hän suuntaa tulevanakin talvena vuodenvaihteen jälkeen, tosin kelien vuoksi Espanjan sijaan todennäköisesti Etelä-Ranskaan.