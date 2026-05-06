Kirsi Manninen 50 vuotta – Baziren luottonainen puhuu seitsemää kieltä ja fiksaa, jos on ongelmia

Riihimäellä syntynyt Kirsi Manninen vietti lapsuutensa liikkuvaa elämää. Legendaarisen Mikko-isän mukana perhe muutti Ruotsin Bodeniin jo ennen kuin Kirsi oli kouluiässä. Sieltä tie vei Tanskan kautta Hollantiin ja Belgiaan. Työskentely hevosten kanssa tuli tutuksi jo Tanskassa.

”Koulun jälkeen autettiin aina tallilla”, Kirsi muistelee.

Kun Mikko lopetti valmentamisen ja palasi Belgiasta Suomeen, Kirsi lähti Heikki Korvelle töihin Italiaan. Sieltä Anders Lindqvist pestasi Kirsin Ranskaan myydyn Louise Laukon hoitajaksi.

”Se oli hauskaa aikaa. Oli nuori, reissattiin joka puolella ja vähän pärjättiinkin. Treenasin ja hoidin hevosen, ja Anders tai Jomppe tuli vaan ajamaan.”

Louise Laukon Kirsi nimeää empimättä elämänsä hevoseksi, vaikka on saanut sittemmin hoitaa Jean-Michel Baziren tallissa sellaisiakin huippuhevosia kuin Cleangamea, Looking Superbia ja Lotteria-voittaja Bel Avisia. Matkan varrella on syntynyt myös hienoja ihmissuhteita.

”Turjan Jori oli Mikon paras kaveri ja on minulle kuin extra-isä: soittelee ja huolehtii. Pakarisen Ari taas on minulle kuin toinen veli”, hän mainitsee esimerkkeinä.