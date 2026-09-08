Kirsi Räty 60 vuotta – ihana hevonen ja yhteisö

"Vanheneminen on vapauttavaa, kun ei tarvitse olla enää niin terävä ja nokkela, mutta siitä jutun tekeminen lehteen ahdistaa", Kirsi Räty nauraa.

Hyvällä huumorilla höystetty Räty on syntynyt hevosten keskelle, ja perheeseen ostettu ruotsintuontitamma Sigrid Will teki Rädystä jo 1970-luvulla kasvattajan.

"Se oli kotikutoista harrastelua, ja puoliverisen ratsun myötä siirryin yhä enemmän ratsupuolelle harrastamaan. Pari harrasteratsua on edelleen pihassa, ja liikuntamielessä niiden kanssa puuhailen. Hevoset itsessään ovat ihania, mutta yhä enemmän sitä osaa arvostaa työssä ja vapaa-ajalla yhdessä tekemistä."

Kuopion raviradan palveluksessa Kirsi Räty on ollut vuodesta 1991.

"Tässä hommassa on kohdannut erilaisia työkavereita ja ihmisiä, mistä olen äärimmäisen kiitollinen. Kaikista on välittynyt innostus raviurheilua kohtaan, ja on ollut hienoa nähdä, miten täysillä ihmiset ovat taloustilanteesta ja olosuhteista riippumatta päivästä toiseen mukana lajin parissa."

Räty juhlistaa synttäreitä perheen ja ystäväpiirin kesken. Hevoset ja luonto tarjoavat hänelle tulevaisuudessa paikan touhuta tai rauhoittua.

"Pieni maatilani on touhuamiseen hyvä puuhamaa. Kesäravit on mainio tapa viettää lomapäiviä. Ihmiset, hevoset ja tunnelma ovat parasta, mitä raviurheilu pystyy kesäraveissa tarjoamaan", Räty päättää.