Klaus Holttinen 70 vuotta: Juhlapäivä sujuu Vincennesissä

Hevosenomistajana ja kasvattajana tunnetuksi tullut Klaus ”Klasu” Holttinen täyttää sunnuntaina 25. tammikuuta 70 vuotta. Merkkipäiväänsä Holttinen suuntaa viettämään Pariisiin, kun Vincennesissä ajetaan Prix d’Amérique.

”Olisinkohan ainakin 15 vuotta käynyt putkeen Prix d’Amériquessa, joten ei uskalla tuota putkea katkaista”, Holttinen toteaa.

Tänä päivänä Holttisella on yksin tai osaomistuksessa yhteensä noin parikymmentä hevosta. Kasvatteja hänen Ecurie la Croix Vertella on Heppa-järjestelmän tietokannassa jo peräti 36.

”Kolme tammaa siemennettiin ja niistä kaksi on nyt kantavana. Nyt tammakannassa on käynnissä pieni sukupolvenvaihdos, kun kaikki siitostammat ovat vasta ensimmäistä tai toista kertaa siemennettynä”, Holttinen sanoo.

Raveista Holttinen kiinnostui 15 vuotta sitten poikansa Juuson aloitettua omaa valmennustoimintaa. Kosketuspintaa hevosiin oli nuoruuden ratsastusharrastuksen kautta.

Holttinen vaikutti aiemmin Etelä-Suomessa ja toimi virkamiehenä lääkintöhallituksessa ja apteekkarina Järvenpäässä. Apteekkarina hän toimi myös Joutsenossa, jossa nykyisin valtaosa ajasta kuluukin.

”Kolmatta vuotta olen eläkkeellä. Asun nyt Joutsenossa ja Helsingissä. Välissä monesti pyörähdän Lahdessa. Joutsenossa viihdyn hyvin, kun täällä on talo ja mökki. Kesällä pyrin veneilemään Saimaalla niin paljon kuin mahdollista”, hän sanoo.