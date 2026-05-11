Sari Sikkilä 50 vuotta: Elinikäinen oppija
Ravipiireissä Sikkilä on tullut tutuksi 25-aikaisen Ohitellan valmentajana ja osaomistajana sekä ikäluokkalähdöissä kykynsä näyttäneen Rokkijätkän kasvattajana.
”Ei minulla omistusosuutta Rokkijätkästä ole, mutta sen suorituksia tällä hetkellä ylivoimaisesti suurimmalla mielenkiinnolla seuraan. Starttihevosia meillä ei nyt ole”, Sikkilä toteaa.
Hevoskärpänen puraisi Sikkilää jo peruskouluiässä, ja ensimmäisen hevosen hankinta tuli mahdolliseksi teini-iässä. Ensiksi tulivat lämminveriset, kunnes hevosrakkaus suuntautui suomenhevosiin.
”R.R. Toskan ostaminen oli käännekohta hevosharrastuksessani. Meinasin lopettaa harrastuksen kokonaan, kunnes ystäväni kannusti ostamaan yhden suomenhevosen”, Sikkilä taustoittaa.
R.R. Toskasta Sikkilä myöhemmin teetti tilausvarsana Toskan Virkun, josta on Rokkijätkän lisäksi neljä muutakin orivarsaa. Nyt tallissa olevien hevosten määrä mahtuu Sikkilän perheellä yhden käden sormiin.
”Emme ole käyneet nyt raveissa omien hevosten kanssa, mutta olen pannut merkille sarjatarjonnan vähentymisen ravien vähentymisen myötä. Hevoset ja niiden hyvinvointi, ravimenestys ja lajiyhteisö pitävät lajissa edelleen kiinni”, Sikkilä sanoo.
Sikkilä kuvailee itseään elinikäiseksi oppijaksi. Kesällä hän valmistuu eläinfysioterapeutiksi.
”Merkkipäivää juhlistan etelässä ottaen etäisyyttä asioihin, jotka kesällä tulevat ajankohtaiseksi”, hän kertoo.