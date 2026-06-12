Krista Kurki 60 vuotta – hevosnainen palasi hoitamaan ihmisiä

Koko ikänsä aivan viime vuosia lukuun ottamatta hevosten parissa viettänyt Krista Kurki (o.s. Skutnabb) täytti 10. kesäkuuta 60 vuotta. Hevosperheen tyttärenä – isä Erik Skutnabb ja äiti Suomen ensimmäisiin naisohjastajiin kuulunut Katriina Kurki – Krista vietti hevoselämää pienestä pitäen.

”Pori, Käpylä, Kellokoski”, hän listaa valmennuspaikkoja. ”Ja Erikin muutettua Ranskaan vietin kaikki kesät lasten kanssa hänen tilallaan siellä henkilökunnan lomia tuuraten.”

Suomessa Krista valmensi hevosia lähihoitajan työn ohessa ja pärjäsi mainiosti muun muassa Do It Bestillä ja Zumurrudilla. Vuonna 2014 hevosista tuli kahdeksaksi vuodeksi päätyö Kristan aloitettua tallin pidon yhdessä Ari Vianderin kanssa. Pariskunta valmensi muun muassa Sirukassonin Kriterium-voittajaksi ja Le Gros Billin valtakunnan lämminverihuipulle.

”Täällä ne valmennettiin, ei tarvinnut edes hiitillä käydä muualla”, Krista kertoo myynnissä olevalta tilaltaan.

”Paikka on hieno, mutta ei vaan mene kaupaksi, vaikka hintaa on laskettu jo satatuhatta. Ihmiset ei saa pankista lainaa.”

Krista on palannut lähihoitajan töihin ja hoitaa taas hevosten sijasta ihmisiä.

”Vapaa-aikana käytän palvelutalossa asuvaa äitiäni täällä. Hän on ikuinen hevosnainen: seuraa edelleen aktiivisesti raviurheilua ja nauttii, kun pääsee hevostilalle, vaikkei täällä enää hevosia olekaan.”

Ainoan hevosensa Zumumanin Krista Kurki on ”ikiliisannut” Miia Salmiselle.