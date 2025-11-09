Leena Sinnemaa 50 vuotta: Hevoset työnä ja harrastuksena

Eläinlääkäri Leena Sinnemaa täyttää 50 vuotta sunnuntaina 9.11.

”Edelleen pidän itseäni entisenä kouluratsastajana, joka on alkanut harrastaa raveja”, Sinnemaa naurahtaa.

Ravihevosista Sinnemaa kiinnostui opiskellessaan eläinlääkäriksi ja päädyttyään kandikesänä tekemään tammapraktiikkaa Ravitalli Suuroselle. Siellä Marjo Kaipainen myös puhutti Sinnemaan kimppaan 2-vuotiaaseen Woodnetiin. Ruuna pärjäsi mukavasti, voitti mm. Kriterium-karsinnan, ja oli mukana myös Derbyn finaalissa.

Pian Sinnemaa hommasi kokonaan oman hevosen ja suoritti korttikurssin.

”Sitten ajattelin, että montéakin pitäisi päästä ajamaan ja sain ostettua Le Grand Novemberin.”

Sillä Sinnemaa voitti vuonna 2008 montén Suomen mestaruuden SE-ajalla. Se oli hänelle vasta 19. startti ohjastajana.

”Se on yksi ihan parhaita muistoja, kuten voitokas kevät 2022 Bosse Nicen kanssa. Erityisesti Finlandia-päivän Klass I -lähdön voitto jäi mieleen.”

Bosse Nice on kärsinyt loukkaantumisista, mutta nyt näyttää valoisammalle. Sen kanssa on tavoitteena päästä kilpailemaan vielä tämän vuoden aikana.

Kolmea hevosta kotona valmentavaa Sinnemaata hevonen kiehtoo myös työelämässä.

”Olisin varmaan parempi valmentaja, jos en olisi niin kiinni töissä, ja parempi eläinlääkäri, jos ei olisi tuota harrastusta”, Sinnemaa nauraa hersyvästi.

”Hevonen vaan on niin mahtava eläin ja kun sen kanssa pääsee yhteistyöhön, hienompaa ei olekaan. Ja yhtä hieno juttu on, että hevosihmisethän ovat keskimäärin aivan mahtavaa porukkaa.”