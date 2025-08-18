Maarit Multisilta 70 vuotta: Temen viisaus teki vaikutuksen

Suomen Hippoksen ylläpitämä Heppa-järjestelmä tuntee 70 vuotta täyttävälle Maarit Multisillalle 140 kasvattia, ja yhdessä jo edesmenneen miehensä Kaukon kanssa hänellä on 34 yhteiskasvattia. Näistä menestynein on 102 829 euroa tienannut Suikun Rilla – aikansa Kriterium-kolmonen, Suur-Hollola-ajon nelonen ja Vincennesin Pariisin kylmäveriottelussa valloittanut ori.

Muita kasvatteja ovat muiden muassa 13 kertaa voittanut ja 52 462 euroa tienannut Multi One, Carun emä Multi Tella, Tammaderbyn voittaneen Tuliveeran emä Hovin Veeratar ja aikansa Villinmiehen Tammakilvan kolmonen Multi Live. Lisäksi vajaat 90 000 euroa tienannut Tähti Kepu oli pariskunnan kolmesta lapsesta yhden nimissä.

Eläkepäiviään viettävän Multisillan kasvatustoiminta päättyi jo vuonna 2010. ”Poikamme aloitti tilalla moottoripyöriin keskittyvää toimintaa, eikä se sopinut oikein yhteen hevosten kanssa”, Multisilta kertoo.

Alkunsa toiminta sai Multisillan kiinnostuttua ratsastuksesta. Ratsuksi hankittu hevonen ei kuitenkaan soveltunut lajiin, joten Kauko Multisilta päätti alkaa treenaamaan sitä. Työ ei tuottanut vielä tulosta, mutta pian taloon hankittiin suomenhevosori Verkku, joka voitti jo seitsemän kertaa.

Myöhemmin Maaritin ja Kaukon tilalle pystytettiin oriasema. Tunnetuin tilalla asunut ori lienee Teme. ”Teme oli todella fiksu ori”, Multisilta muistelee.

”Kasvatustoiminnan alku oli hyvää – varsoista saa ihan kivan hinnan. Sen jälkeen hevosala romahti, eikä hyviä hintoja enää saanut.”