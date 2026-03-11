Maj-Len Lella 60 vuotta – hevoset eivät jääneet sittenkään
Hevosiin Maj-Len hurahti jo koulutyttönä Pietarsaaressa. Varsinaiset ravioppinsa hän sai sittemmin Monika ja Lasse Tuiramon tallilla Mustasaaressa.
Vuonna 1985 Maj-Len vei ensimmäisen oman hevosensa Siperian Jenkin Teivoon Seppo Sarkolalle, jolle jäi töihin itsekin. Loppu on historiaa. Maj-Lenistä ja Seposta tuli pariskunta, joka piti yhtä 35 vuotta Sepon poismenoon saakka.
Ravi-ikonin tallissa Maj-Len pääsi hoitamaan lukuisia huippuhevosia kuten Mikker, Junkkari, Turo, Simo Sukkela, Monster Of Speed, Säkenöi Voimaa ja Hullumies. Näistä hoitaja nostaa kaksi ylitse muiden.
”Monster Of Speedin kanssa sai kokea paljon. Erityisesti mieleen painui kotiradan Kriterium-voitto: Monsterin ja Ride The Nightin loppusuoran taisto ja miten katsomosta huudettiin Sepon nimeä.”
”Hieno hevonen oli tietysti Turokin, vaikka omalaatuinen ja välillä vähän oikukas ja joskus raisukin”, Maj-Len kuvailee.
Sarkolan menehtymisen jälkeen hän laittoi hevosvehkeet ja -vaatteet pois ja ajatteli, ettei enää ikinä koske hevosiin. Kohtalo päätti kuitenkin toisin: Maj-Len tapasi Kristian Lellan, pari meni naimisiin ja pitää nyt yhdessä tallia Lempäälässä. Omia hevosia on tällä hetkellä kuusi ja vieraita kaksi.
”Omistajat treenaa vieraat hevoset ja Kristian kolme omaa ajohevosta. Minä hoitelen arjen ja koitan vältellä raskaimpia töitä”, ajamisen itse selkävaivojen takia jättänyt Maj-Len kertoo.