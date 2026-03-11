Maj-Len Lella 60 vuotta – hevoset eivät jääneet sittenkään

Sarkolan menehtymisen jälkeen hän laittoi hevosvehkeet ja -vaatteet pois ja ajatteli, ettei enää ikinä koske hevosiin. Kohtalo päätti kuitenkin toisin: Maj-Len tapasi Kristian Lellan, pari meni naimisiin ja pitää nyt yhdessä tallia Lempäälässä. Omia hevosia on tällä hetkellä kuusi ja vieraita kaksi.