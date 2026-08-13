Maria Närhinen 70 vuotta: "Olemme isojen muutosten edessä, mutta muutos on toisaalta aina myös mahdollisuus”

”Nyt on suomenhevosen asia pinnalla, kun juuri oli onnistuneet Kuninkuusravit ja Lähdekorpikin sanoi, että suomenhevonen on ainoa, mikä pelastaa meidät. Me ajattelemme silti täällä, että lisenssimaailma ja syvenevä yhteistyö Ruotsin kanssa vaatii myös lämminverihevosia ja kansainvälisiä kilpailuja Suomessa”, Närhinen toteaa. ”Haluamme olla kansainvälinen Kaakko, meillä on Kymi GP ja St Michel ja haluamme niitä vaalia tässä muuttuvassa maailmassa. Uskon, että Ruotsistakin pelataan Suomen kohteita enemmän, jos mukana on tuttuja hevosia.”