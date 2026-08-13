Maria Närhinen 70 vuotta: "Olemme isojen muutosten edessä, mutta muutos on toisaalta aina myös mahdollisuus”
Koulutukseltaan aina opiskelusta pitänyt Maria Närhinen on eläinlääkäri, filosofian tohtori sekä kauppatieteiden maisteri.
Närhisen oma hevosharrastus alkoi nuorena ratsastustunneilta, mutta toden teolla hevoset valtasivat elämän hänen tavattuaan tulevan puolisonsa Jukka-Pekka Närhisen eläinlääkärin opinnoissa vuonna 1975. Neljä vuotta myöhemmin vietettiin pariskunnan häitä, eli avioliittovuosiakin on takana jo 47. Pitkän avioliiton salaisuuksiksi Maria Närhinen mainitsee tasapainon yhdessä viihtymisen ja vapauden kesken.
”Se, että tykkää toisesta ja arvostaa häntä, ja antaa toiselle vapauksia. Jukalle olen antanut vapauden harrastaa hevosia ja maataloutta, ja Jukka taas on antanut minulle vapauden opiskella monta tutkintoa, vaikka osa opinnoista on vaatinut ulkomailla olemista. Kuitenkin viihdytään yhdessä. Ja meillä on hyvät lapset”, Maria Närhinen naurahtaa.
Vuosien varrella Närhiset ovat saaneet neljä lasta, joista jokainen on tavalla tai toisella mukana hevosalalla. Kotitallissa asuu tällä hetkellä viisi hevosta, joista yksi on Marian ja Hanna-tyttären yhteinen ratsu, kaksi Jukka-Pekan valmennettavia ja kaksi Lotta-tyttären valmennettavia.
Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtajana Närhinen on toiminut joulukuusta 2023 lähtien. Tuolloin Etelä-Savossa kuohui, kun 75-ravien peruuntuminen rataolosuhteiden takia kärjisti alueen hevosaktiivien tyytymättömyyden radan johtoa ja toimintatapoja kohtaan. Nyt tilanne on Närhisen mukaan huomattavasti tasapainottunut.
”Riitoja ei ole. Hallitus toimii hyvin yhteen ja toimitusjohtaja nauttii hallituksen luottamusta. Asioita kehitetään yhdessä. Siitä hyvä esimerkki on, että Mikkelin, Kouvolan ja Lappeenrannan puheenjohtajat käynnistivät pari vuotta sitten Kaakon ravien selvityksen. Sitä on edistetty aktiivisesti ja meillä on kehittämisvaihde päällä”, Närhinen sanoo.
”Toimitusjohtaja Kari Tiainen jää eläkkeelle ensi keväänä, joten joudumme nyt miettimään tulevaisuutta. Pystytäänkö tiivistämään yhteistyötä Kouvolan ja Lappeenrannan kanssa, vai onko meillä edessä perinteinen toimitusjohtajan haku. Olemme isojen muutosten edessä, mutta muutos on toisaalta aina myös mahdollisuus.”
Mikkelin radan tärkein tapahtuma on kesän St Michel. Tapahtuman vaaliminen jatkossakin on Närhisen mukaan erittäin tärkeää nyt, kun rahapelaaminen on siirtymässä lisenssimarkkinaan.
”Nyt on suomenhevosen asia pinnalla, kun juuri oli onnistuneet Kuninkuusravit ja Lähdekorpikin sanoi, että suomenhevonen on ainoa, mikä pelastaa meidät. Me ajattelemme silti täällä, että lisenssimaailma ja syvenevä yhteistyö Ruotsin kanssa vaatii myös lämminverihevosia ja kansainvälisiä kilpailuja Suomessa”, Närhinen toteaa. ”Haluamme olla kansainvälinen Kaakko, meillä on Kymi GP ja St Michel ja haluamme niitä vaalia tässä muuttuvassa maailmassa. Uskon, että Ruotsistakin pelataan Suomen kohteita enemmän, jos mukana on tuttuja hevosia.”
Juhlia Närhisillä vietettiin viime sunnuntaina perhepiirissä.
”Vuosien täyttäminen ei sillä tavalla ole saavutus, kuten vaikka väitöskirjan valmistuminen, mutta se on aina hyvä syy tavata sukulaisia ja läheisiä.”