Marita Huttunen 50 vuotta: Kaksi vuosikymmentä raviradan johdossa
”Lapsena joskus pohdin, saankohan ollenkaan syntymäpäivälahjoja, kun viikkoa aiemmin oli avattu joululahjat. Aina niitä kuitenkin tuli. On ihan kiva viettää tähän aikaan vuodesta syntymäpäivää. Vuoden vaihtuessa aina myös ikäni vaihtuu ja kaikki alkaa puhtaalta pöydältä”, Huttunen hymähtää.
Samalla Huttuselle tulee täyteen 20 vuotta Kuopion raviradan toimitusjohtajana. Jo lapsena hevosista innostunut Huttunen työskenteli ennen raviradan palvelukseen siirtymistä Hevostietokeskuksella.
”Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Tein tuolloin Kuopion yliopistossa gradua itäsuomalaisten raviratojen kilpailukyvyn kehittämisestä. Gradu tuli valmiiksi ja samoihin aikoihin raviradan toimitusjohtajan paikka tuli vapaaksi. Kiitoksia radan hallitukselle rohkeudesta palkata tuolloin nuori nainen radan johtajaksi”, Huttunen kertaa.
Vuosien aikana hän tosin ehti olla viisi ja puoli vuotta vanhempainvapaalla lasten ollessa pieniä. Noiden vuosien aikana Huttunen päätti kouluttaa itseään lisää.
”Opiskelin itseni hierojaksi ja kosmetologiksi. Minulla on toiminimi ja teen kyseisen alan töitä iltaisin. Ne ovat henkireikäni hevosten lisäksi. Kotona meillä on pari vuotta sitten rakennettu talli ja puolenkymmentä hevosta”, Huttunen kertoo.
Merkkipäiväänsä Huttunen viettää ystävien ja lähimmäistensä kanssa.