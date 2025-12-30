Marita Huttunen on johtanut Kuopion ravirataa vuodesta 2006. Kuvassa hän on Ravigaalassa vastaanottamassa Varsakunkku-kilpailusarjan kunniamainintaa yhdessä Jyri Saranpään (vas.) ja Terho Rautiaisen kanssa. Kuva: Anu Leppänen

Merkkipäivä Marita Huttunen 50 vuotta: Kaksi vuosikymmentä raviradan johdossa Kuopion raviradan toimitusjohtajana työskentelevä Marita Huttunen täyttää tiistaina 30. joulukuuta 50 vuotta.