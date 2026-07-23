Markku Eestilä 70 vuotta – kulttuuri ja hyvinvointi edellä

”Suomenhevonen tarvitsee hengissä pysyäkseen raviurheilua ja hyviä palkintoja. Ylä-Savossa raviurheilun kulttuuri ja kasvatus on ollut laajalla pohjalla, ja sen myötä uusia nuoriakin on tullut mukaan. Ranska on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeä vahva lajikulttuuri on raviurheilussa.”