Markku Eestilä 70 vuotta – kulttuuri ja hyvinvointi edellä
Eläinlääkäri ja neljännen kauden kansanedustaja Markku Eestilä täyttää 23. heinäkuuta 70 vuotta. Raviurheilussa hienot hevoset ovat vuosi toisensa jälkeen tehneet iisalmelaiseen suuren vaikutuksen. Eestilän silmissä fyysinen ja henkinen hyvinvointi tuovat tulosta kilparadoilla.
Siihen hän pyrkii itsekin, ja viikkoa ennen juhlapäivää 30 kilometrin rullaluistelulenkki taittuu tuosta vain.
”Jenkkien raviurheilua tulee seurattua, erityisesti Chapter Sevenin ja Walnerin jälkeläisten suorituksia. Silmä lepää, kun katsoo hienosti hoidetun hevosen ravia. Suvulla on iso merkitys menestyksessä ja on tärkeää, että emälinjalta on tullut ison voittosumman juosseita hevosia. Se kertoo henkisestä vahvuudesta. Todennäköisyys onnistua kasvaa, jos hevonen pääsee kokemaan mahdollisimman stressitöntä elämää”, Eestilä kertoo.
Eestilä on omistanut hevosia ja ajanut kilpaakin, joten kokemuspohjaa löytyy. Eduskuntatyössään hän on kokenut tärkeäksi painottaa hevostaloudessa kulttuurin merkitystä.
”Suomenhevonen tarvitsee hengissä pysyäkseen raviurheilua ja hyviä palkintoja. Ylä-Savossa raviurheilun kulttuuri ja kasvatus on ollut laajalla pohjalla, ja sen myötä uusia nuoriakin on tullut mukaan. Ranska on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeä vahva lajikulttuuri on raviurheilussa.”
Juhlapäivää Eestilä viettää vaimon kanssa matkoilla. Pian hänellä on enemmän aikaa käydä raveissa.
”Neljä kautta eduskunnassa saa riittää, vaikka pidän edelleen työtä mielenkiintoisena.”