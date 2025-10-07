Markku Mässeli 60 vuotta – työmestaruudet palauttivat otsikoihin

Viimeksi Markku Mässeli pääsi otsikoihin Tapsan Tahdin kanssa Pietarsaaressa 2023 saavutetun työmestaruuden tiimoilta.

"Sinne oli pitkä matka ja oltiin Halsualla Jarmo Korkeaniemellä yötä. Syötiin voittokakku jo edellisiltana, vaikka ei oltu varmoja, kumpi voittaa. Minä voitin ja Jarmo oli toinen", Mässeli naurahtaa.

Kuninkuusravien kokonaiskisan tuplanelonen siirtyi Mässelille raviuransa jälkeen Matti Jarvan kautta keväällä 2022 ja voitti seuraavana kesänä työmestaruuden 21-vuotiaana ensikertalaisena. Tapsan Tahti voi edelleen hyvin ja astui tänä kesänä 6 tammaa.

Elämänsä hevoseksi nimeämällään Vilpottarella Mässeli saavutti kaksi mestaruutta jo ennen Tapsan Tahdin saavutusta. Työmestaruuksiin Vilpotar osallistui 11 kertaa oli kymmenesti kolmen parhaan joukossa.

"Työkilpailu on kova laji, verrattavissa kolmine kilpailuineen (juoksu-, käynti- ja vetokoe) Kuninkuusraveihin", Mässeli sanoo. "Ravihomma on sen sijaan nykyään niin ammattimaista, aikoinaan pärjäsi, vaikka ei hevosia missään hiitattukaan."

Mässeli on kasvattanut viitisenkymmentä suomenhevosta. Kilparadoilta kaakonkulmalaiset muistavat 1990-luvulla taajaan startanneen ori Vilman-Lennon, 24,8. Se sijoittui vuoden 1992 Derbyssä toiseksi Vispokin jälkeen.

"Se kisa on jäänyt mieleen. Amatöörit pärjäsivät, Kauppisen Erkki voitti ja minä olin toinen. Hyvä, että en voittanut, olisin joutunut juoksemaan. Siihen aikaan järjestettiin leikkimielisiä juoksukilpailuja Derby-voittajien ohjastajille. Erkkihän joutui juoksutreeniin."

Jo Vilman-Lennon emä Vilma-Neiti 25,4a kilpaili Mässelin nimissä, ja oli hänen ensimmäinen hevosensa.

"Aloitin latvasta, kun naapurilta ostetulla hevosella oltiin Kouvolan 1990 kuningatarkisassa kolmansia."

Nykyään Mässelin arkeen kuuluu toistasataa eläintä: kymmenkunta hevosta, lisäksi nautoja ja lampaita.

"Hevosia kun ajelee treenausmielessä, niin onhan se vastapainoa muulle ja mielenvirkistystä."