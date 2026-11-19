”Tilanne on nyt minulle aika hieno, jos tässä vielä jonkun vuoden jaksaisi ja terveyttä riittäisi. Nyt on hyvät 3- ja 4-vuotiaat. Kun mennään vuosi eteenpäin, luulen, että nyt 2-vuotiaistakin nousee jotain ihan oikeita hevosia. Varsinkin puolitoistavuotiaat on vähän valittuja hevosia. Nyt voisi sanoa, että tuleville vuosille on vähän joka kategoriaan hevonen.”