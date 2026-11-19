Markku Nieminen 70 vuotta – Työntäyteinen tie vei huipulle
”Mä tykkään valtavasti hevosten treenaamisesta”, Nieminen sanoo ja kiteyttää samalla, mikä saa hänet edelleen jatkamaan täydellä höyryllä.
Vanhenemista Nieminen ei murehdi.
”Hyvältä tuntuu. Ei kaikki pääse näinkään pitkälle. Totta kai se on paljon vuosia, enemmän on takana kuin edessä, mutta muuten se ei rassaa yhtään. Ainakin fyysisesti kunto on hyvä. Pelaako sitten pää, se jää muiden arvioitavaksi”, Nieminen naurahtaa.
Työnteon merkityksen hän oppi jo nuorena poikana lankonsa Martti Keskisen ansiosta. Hänen tallillaan Nieminen rupesi käymään 7-vuotiaana, ja jäi sinne töihin 16-vuotiaana. Vuonna 1985 hän perusti oman tallin Teivoon.
Tie menestykseen oli pedattu, kun teini-ikäinen Nieminen voitti ensimmäisen koskaan ajamansa ravilähdön Selja Willilla. Tie oli työntäyteinen, mutta palkitsi sille astuneen Niemisen.
Kaikkia Niemisen saavutuksia ei mahtuisi tähän juttuun edes kirjaamaan. Todettakoon, että hän on voittanut liki kaiken mahdollisen suomalaisessa raviurheilussa ja useat suurkilpailut moneen kertaan.
Raviurheilu on antanut Laukaassa syntyneelle, mutta jo pitkään Urjalassa asuneelle Niemiselle paljon. Suurimpana rikkautena hän pitää avartunutta näkökulmaa siitä, miten eri tavalla asioita voi tehdä, ja tietenkin tapaamiaan ihmisiä.
Ura on vaatinut myös uhrauksia.
”Tietysti siinä kohtaa, kun oli perhe ja lapset pieniä, tuli perhe-elämästä tingittyä liian paljon, vaikka koitin sitä parhaani mukaan pitää yllä. Onneksi siitä ei tuntunut lapsille jääneen traumoja. He ymmärsivät, kun rupesivat ymmärtämään elämää, että tämä työ on se, mikä vie koko ajan. Siihen aikaan valmentajat ajoivat paljon itse kilpaa, ja olin paljon reissussa. Vuosituhannen vaihteessa oli kovimmat vuodet.”
Vuosituhannen vaihteeseen osuu myös Niemisen uran ykköshevosen ja kaikkien aikojen eniten tienanneen Suomessa syntyneen Passionate Kempin suurimmat maineteot. Sen merkitystä Nieminen kuvailee lähtemättömäksi. Muista tärkeistä hevosista esiin nousevat esimerkiksi Rae Boko, Bret Boko, Simb Chaplin ja Don Giovanni.
”Edelleen juoksevista Donna Madeleine ja Make Cash ovat samaa sukua kuin Don Giovanni. Birgitta Packalénin jalostustyö on sieltä asti poikinut. Vaikka hän ei ole enää keskuudessamme, on kunnia jatkaa hänen pitkäjänteistä jalostustyötään.”
Kun katse käännetään tulevaisuuteen, on Niemisen puheesta havaittavissa innostus, vaikka toimintaa on viime vuosina hieman supistettu ja siirretty Teivosta kokonaan Urjalaan.
”Tilanne on nyt minulle aika hieno, jos tässä vielä jonkun vuoden jaksaisi ja terveyttä riittäisi. Nyt on hyvät 3- ja 4-vuotiaat. Kun mennään vuosi eteenpäin, luulen, että nyt 2-vuotiaistakin nousee jotain ihan oikeita hevosia. Varsinkin puolitoistavuotiaat on vähän valittuja hevosia. Nyt voisi sanoa, että tuleville vuosille on vähän joka kategoriaan hevonen.”
Suuria syntymäpäiväjuhlia ei ole tiedossa. Syy tähän kuvastaa Niemistä mainiosti.
”Juhlat on kivoja, mutta silloin, kun ne ovat jonkun toisen. En tykkää olla juhlien keskipisteenä, vaan tykkään tehdä omaa hommaani ja pitää matalaa profiilia.”