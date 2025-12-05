Markku Pulli 80 vuotta – ääniosaaja talkoilee joka raveissa
Riihimäen Raviseuran kunniajäsen ja Riihimäen Ratsastajien pitkäaikainen toimija Markku Pulli täyttää perjantaina 5. joulukuuta 80 vuotta. Hänet on palkittu jo aiemmin Suomen Hippoksen sekä vastikään SRL:n kultaisella ansiomerkillä.
"Kun ei ole niin isoa kaveriporukkaa eikä perhettä kiusana, niin joutaa hyvin talkoohommiin", Pulli luonnehtii.
Riksussa hänen panoksensa talkootyössä ravien, harjoitusravien ja ratsastuskilpailuiden eteen on mittava. Vuodesta 1983 lähtien hän on ollut mukana kaikissa raveissa.
"Ensimmäisissä olin vapaalipulla, edeltäjäni Olavi Havian kaverina oppimassa."
Eläkkeellä oleva Markku Pulli on radioasentaja, joka teki työuransa Puolustusvoimien palveluksessa. Hän huolsi ja ylläpiti viestikeskuskorjaamolla kenttäradioita.
Tehtävät Riihimäen talkoolaisena ovatkin liittyneet pääasiassa äänentoistoon, sähköasennuksiin ja sittemmin kiinteistöjen hoitamiseen.
"Äänentoisto toimii Riihimäellä hyvin. Yksi työkaveri on nimittänyt minua meluterroristiksi", Pulli naurahtaa. "Sehän on vähän tuulen suunnasta kiinni."
Kilpailupäivinä Pulli aloittaa työnsä vapaaehtoisesti jo aamukymmeneltä. Avuliaan miehen päivät voivat venyä liki puoleenyöhön.
"Kaveria olen tähän hommaan jo aika pitkään kysellyt, mutta talkootyön kiinnostavuus on jokaisella yhdistyksellä ongelma. Muuten on mennyt hyvin. Ukkonenkaan ei ole minun aikanani laitteita rikkonut."