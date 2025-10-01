Marko Heikari 60 vuotta: Varsat pitävät mielen virkeänä

Valmentajana ja ohjastajana tunnettu Marko Heikari täyttää keskiviikkona 1.10. 60 vuotta.

”Ikä alkaa tuntumaan kropassa, ei siitä pääse mihinkään. Pari vuotta sitten selkäni leikattiin. Sen jälkeen on taas ollut hyvä olla”, Heikari kertoo.

Hän on kotoisin nykyisin Kouvolaan kuuluvasta Valkealasta. Kouvolan raviradalla hän on valmentanut jo 25 vuotta. Kaikki 20 valmennettavaa ei sinne mahdu, joten ratatallin lisäksi kotitontilla on maaseututalli.

Heikari aloitti ohjastajauransa Säly-nimisellä suomenhevostammalla huhtikuussa 1987, ja teki sen voitokkaasti. Vielä kuuden startin jälkeen voittoprosentti oli 50.

”Siitä voittoprosentti on lähtenyt hiipumaan”, Heikari nauraa.

Juttua kirjoitettaessa Heikari on voiton päässä 700 täysosuman rajapyykistä.

”On siinä pitänyt monta kertaa lähteä. Olen saanut ajaa hyviä hevosia, ja kivoja hevosia on ollut treenissäkin. Tätä nykyä ajan vähemmän kilpaa. Lainaohjastajamarkkinat on sen verran tukossa, ettei sinne tarvitse tämän ikäisenä enää yrittää. Se on nuorempien hommaa.”

Heikari toteaa olevansa kiitollinen, että töitä on aina riittänyt. Tätä nykyä kysyntää on etenkin varsojen opettamiselle.

Heikari on raviohjastaja jo neljännessä polvessa. Ikimuistoisimpia voittoja ovatkin onnistumiset kotiradalla isänsä serkun Lasse Heikarin muistoajossa. Heikari on voittanut kisan Elmoorilla vuonna 2013 ja Tuvikerilla 2020.

”Siellä on ollut pikkuserkkuni jakamassa palkintoja”, Heikari muistaa.