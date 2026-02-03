Martti Patrakka 70 vuotta – koko skaalan nähnyt

Martti Patrakan ensimmäinen oma kasvatti, vuonna 1983 syntynyt Vilen, oli huippulahjakkuus. Ori kilpaili 32 kertaa totosijoin 19-2-3, mutta sitten kohtalo puuttui peliin.

"Vilen oli oikein hyvä hevonen. Se juoksi voittosummansa reilussa vuodessa, mutta ähky vei orin. Ei se päässyt näyttämään kaikkea osaamistaan radoilla, mutta siitä jäi positiivisia muistoja", Patrakka kertoo.

Patrakan tuorein menestyshevonen, Salam Aleikum, oli vuoden 2022 Derby-karsinnassa kolmas ja voitti Ragnar Moringin muistoajon. Sen kohtalo oli karu molemmille.

"Ruunasta tuli vihainen ja se puraisi minua niin, että olin verenmyrkytyksen vuoksi kolme-neljä viikkoa sairaalassa. Samalla tallin toinen hevonen menehtyi salakavalaan ähkyyn", Patrakka huokaa.

Matter Of Course on jättänyt Patrakalle kaksi varsaa Propulsionista. Howdy Partner on kääntynyt yksivuotiaaksi, ja Chiquitita on kaksivuotias tammavarsa.

"Miehelle on tullut ikää ja kaikenlaisia kolhuja, mutta vielä yritetään hyvätapaisten varsojen kanssa. Tamma vaikuttaa lahjakkaalta, ja orikin on komea. Aion pitää ne itselläni, jotta pysyn liikkeessä. Tammalla saatetaan tulla kaksivuotiaana radoille, mutta aika näyttää."

"Sen verran pitkään raviurheilu on ollut osa elämää, että olen nähnyt lajin koko skaalan. Hevonen on niin hieno eläin kuin vain olla voi. Ja kun hyvällä pääsee ajamaan, onhan se mahdottoman mukavaa ja hienoa hommaa", Patrakka päättää.