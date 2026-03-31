Matti Honkonen 60 vuotta – hevoshommista ravintoloitsijaksi

”Numerot eivät ole minua koskaan häirinneet. Mieleltäni olen 24-vuotias”, Matti Honkonen sanoo.

Hän omisti edesmenneen Kokevan yhdessä sen kasvattajan Marja-Leena Paavilaisen kanssa. Yksitoista kautta kilpaa juossut kestävä ori keräsi 127 275 euron voittosumman.

”Kokevan merkitys oli hevospuolella iso. Kun sen kilpaura loppui, siihen loppui raviurheilu-urani. Tiesin, ettei sellaista hevosta tule enää koskaan, enkä olisi toista sellaista enää jaksanutkaan”, Honkonen naurahtaa. ”Molemmin puolin annoimme toisillemme kaiken.”

Siitoksessa Kokeva jätti muun muassa Tementikon 23,1a ja Mergelin 25,9a sekä Henkisen emän Ypäjä Ilmestyvän 24,1. Omalla kilpaurallaan Kokeva juoksi ennätyksen 21,9a ja ylsi Honkosen itse ajamana kuninkuuskisaan asti – ilman ajovitsaa.

”Kaikki nauroivat minut maan rakoon, kun sanoin, että ajan Kokevalla alle 22, mutta kyllä ne hymyt siitä hyytyivät.”

Ypäjän hevostalouskoulun käynyt Honkonen on kiitollinen saatuaan elää siittolanmäen kulta-aikaa. Hän jäi Ypäjälle tallimestariksi ja piti sittemmin opettajansa ”Mallu” Paavilaisen kanssa talliakin. Yhdessä he sulkivat tallin ovet 2013, kun Honkonen siirtyi ravintola Karrinpuomin yrittäjäksi.

”Oli valittava, jatkaako hevosbisneksessä vai ravintolapuolella. En tiedä, oliko jälkimmäinen helpompi valinta, mutta ei ole tarvinnut ainakaan kuravellissä tarpoa.”

Hankasalmella syntynyt Honkonen asuu nykyään Pirkanmaalla.

”Tosi vähän ehdin seurata raveja, vaikka asun 600 metrin päässä Teivosta.”