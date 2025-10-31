Matti Kallio 80 vuotta – Hullu idea poiki menestystarinan
Kauppiaana 1970-luvulla Forssassa toimiessaan Matti Kallio tutustui sellaisiin ravivalmentajiin kuin Lauri Malinen, Pekka Korpi ja Hannu Rantavaara, jotka asioivat hänen kaupassaan. Maaperä oli siten otollinen, kun hänen kaverinsa ehdotti hänelle varsakimppaan lähtemistä.
Kun täyssisko Nepo Nibsin veroista menestyjää ei Neddystä tullut ja kaverikin ”katosi”, Kallio päätti hevosenomistamisen olleen siinä. Se päätös ei kuitenkaan pitänyt, kun kauppiaskollega Veikko Still ehdotti hänelle lähtemistä mukaan Amerikasta hankittavaan Express Rideen.
”Se tuntui ihan hullulta idealta, mutta mietin muutaman minuutin ja sanoin joo”, Matti Kallio naurahtaa.
Loppu on historiaa. Express Ride nousi Euroopan huipulle ja teki sen jälkeen vielä mittavan siitosuran, muttei enää Team Neliapilan omistuksessa.
”Meillä ei ollut kasvatustoimintaa, vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä kannattanut. Olihan meillä kilpahevosena myös superperiyttäjäksi Amerikassa osoittautunut Emilie Cas El”, Matti mainitsee.
Lars Ingmanin menehdyttyä Team Neliapila purettiin, ja Kallio jatkoi toimintaa Kotihalli Oy:nsä nimissä. Huippuvuonna 2014 Jontte Boy voitti Kriteriumin ja Jonesy Derbyn.
”Nyt on ollut monta vuotta hiljaisempaa eikä ole ollut samanlaisia huippuja, mutta kun jokin aika sitten puhdistin remontissa pölyttyneitä palkintoja, laskin niitä 140. Eikä siinä ollut kaikki. Silloin tuli mieleen, että on tässä jotain saavutettukin.”
Hevosenomistajuus vei Matin 1990-luvulla ensin Vermon hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi ja sitten Suomen Hippoksen hallitukseen. Sen jälkeen hän ei ole luottamustoimiin haikaillut.
”Ravipäätöksenteko oli liian sisäänpäin lämpiävää hommaa. Saan aikani kulumaan paremminkin”, Matti kokee.
Hän asuu Porvoon Myllykylänjärven rannalla vanhassa kartanossa, johon kuuluu 15 hehtaaria metsää, 1763 rakennettu päärakennus ja hotelli Villa Molnby.
”Toinen pariskunta pyörittää hotellia, minä teen lumityöt ja auttelen kiinteistöpuolella. Lisäksi teen metsätöitä ja olen ollut apuna remonteissa”, Matti Kallio kertoo.
”Se on eläkeläiselle pelastus, että pysyy liikkeessä. Elämä on kivaa, jos pysyy tämmöisessäkin kunnossa.”
Hevosia Matilla on kolme: 4-vuotias Mama Rock sekä 2-vuotiaat Mister Rock (Creatine) ja Country Vice (Jontte Boy). Mama Rock on voittanut viidestä viime startistaan neljä.
”Sen kanssa 3-vuotiskausi otettiin varovaisesti, kun tutkittiin yhtä pattia. Lopulta kolme eläinlääkäriä päätyi samaan tulokseen, että patti oli vain sen luomi”, Kallio taustoittaa.
”2-vuotiaat on hyvärakenteisia ja ravaa puhtaasti, mutta Tuomas (Korvenoja) tietää, että enempää on turha tulla kehumaan. Loput näkee sitten radalla.”
Lisäksi Kalliolla on siitosori Jontte Boy puoliksi Martti Ala-Seppälän MAS Breeding Oy:n kanssa. Siitostammoista hän on luopunut, joten uusia varsoja ei ole tulossa.
”Nämä (2-vuotiaat) katsotaan loppuun, ellei joku tule ja tarjoa niistä oikeaa hintaa. Kasvattajana voi luopuakin hevosista ja elää silti niiden mukana, mutta nykyään ostajat ei tahdo hevosia arvostaa.”
Matti Kallio täyttää perjantaina 31. lokakuuta 80 vuotta. Merkkipäiväänsä hän viettää perhepiirissä.