Merja Tuunanen 50 vuotta – elämysmatka Vieskerin kanssa

Merja Tuunasen perheellä oli hevosia valmennuksessa Ahokkaan Tallilla, ja ollessaan kouluikäinen hän alkoi viettää vapaa-ajan ja kesät tallilla. Jatkossa hevoset veivät häntä hetkeksi aikaa ulkomaillekin, ensin Jean-Etienne Dubois’n tallille Ranskaan ja sitten Håkan ”Hockey” Erikssonille Eskilstunaan. Läheltä piti, ettei hevosista tullut pysyvä ammatti.

”Kotona ei oltu kuitenkaan samaa mieltä, ja palasin jatkamaan opintoja. Hyvä niin, kun raviurheilun parista löytyi sitten muita töitä”, Merja Tuunanen muistelee.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa Hippoksesta tiedottajana vuosina 2005–08.

”Se oli paras startti, minkä saattoi saada, ja hyvä sysäys viestintäuralle. Pienillä resursseilla oppi tekemään viestintää ja tapahtumia laidasta laitaan”, Merja kuvailee.

Perehdytyksen ravimaailmaan oli antanut kaikkien aikojen suomenhevonen Viesker, jonka Tuunasen perheen Viestu Oy omisti yhdessä Ahokkaan Tallin kanssa.

”Se toi elämäämme valtavan määrän ystäviä ja tuttavia sekä yhdisti perhettämme. Vieskerin mukana matkustettiin ympäri Suomea ja ulkomaillekin. Olihan se uskomattoman hienoa saada seurata niin läheltä hevosta, joka tuntui vain jatkavan voittamista.”

”Kun sain lisäksi tehdä töitäkin lajin parissa, niin kyllähän ravit on ollut minulle merkittävä osa elämää”, Merja Tuunanen summaa.

Myöhemmin hän palasi Hippokseen viestintä- ja markkinointipäälliköksi, minkä jälkeen urapolku vei VR:ään viestintäpäälliköksi. Puolitoista viime vuotta Merja on työskennellyt Jyväskylän energia- ja vesihuoltoyhtiön Alvan viestintä- ja vastuullisuuspäällikkönä.

Raveista häntä kiinnostavat edelleen erityisesti raviurheilun tulevaisuus ja se, miten laji pystyy uudistumaan ja säilyttämään vetovoimansa muuttuvassa maailmassa. Lisäksi hän seuraa suurkilpailuja ja kimppatamma I.P. Helmin edesottamuksia.

”Meni pitkään, ettei ollut kilpahevosta, ja nyt Helmin myötä se tunne ja jännitys, mikä ravikilpailuihin liittyy, on palannut. Varsinkin, kun ympärillä on innostunut ja aktiivisesti keskusteleva omistajaporukka ja hevonenkin on aloittanut uransa näin hienosti.”

Merja Tuunanen täyttää 5. elokuuta 50 vuotta. Ainakaan vielä hän ei merkkipäiväänsä vietä.

”Katsotaan syksymmällä, järjestetäänkö jotain yhteistä, kun hyvä lapsuudenystäväni Tiia Halonen täyttää syyskuussa myös 50.”