Merkkipäivä: Puoli vuosisataa kasvatusta – "Siitä se hulluus alkoi"

Ensimmäiset kolme syntyivät vuonna 1974. Siitäkin pitää mennä kaksi vuotta taaksepäin aivan ensimmäiseen suomenhevoskasvattiin, Ero-Lupiiniin 34,5a.

"Siitä se hulluus alkoi", Haapajärvi hymähtää.

Eikä hulluudella ole vielä loppua.

"Tänä vuonna syntyi kolme omiin nimiin ja yksi kimpalle. Olen liisannut tammoja ja nyt näyttäisi, että itselle jää vain yksi kantava."

Haapajärven kasvatit tunnistetaan oriitten -sin ja tammojen -sine päätteistä. Tämä pohjaa vuonna 1967 syntyneeseen tanskalaistamma Nielsineen, jonka periyttämisvoima vauhditti Haapajärven kasvatustoimintaa. Nielsinen paras jälkeläinen oli vuonna 1980 syntynyt monen suurkilpailun sankari Einarsin 12,7a.

"Sen Suur-Hollolan voitto on kasvattajana huippuhetkeni."

Haapajärvi piti myös siitosoriita ja Einarsinin isä Expo Hanover jouduttiin onnettomuuden seurauksena lopettamaan vuonna 1984. Juuri kun jälkeläiset Einarsinin johdolla alkoivat mainostaa isäänsä.

"Sen kuolema on pahin takaiskuni, se olisi ollut yksi Suomen ravijalostuksen kantavia oriita."

Liian varhain meni myös hänen nopein kasvattinsa Beatasine 10,5a, Tammavaltikan ja Solvallan Tammaeliitin voittaja.

"Sen piti olla viimeinen kilpailukesä ja sitten se olisi jäänyt siitostammaksi tähän kotiin, mutta kuoli sitä ennen ähkyyn."

Hänet on aina tunnettu tarkkasilmäisenä ja oikeudentuntoisena havainnoitsijana, joka osaa ja uskaltaa pukea ajatuksensa sanoiksi. Esimerkiksi niin sanottuun tunnistusskandaaliin hän otti voimakkaasti kantaa.

"Tässä lajissa on tapana pakoilla vastuuta, eikä siitäkään hommasta kukaan sitä ottanut. Ei Hippoksessa, eikä he, jotka sitä tekivät. Se kaivertaa vieläkin maakuntien pienkasvattajia ja se on yksi syy kasvatuksen alamäkeen. Totta kai sitä toivoo, että ihmiset jaksaisivat, mutta juuri nyt tuntuu pahalta. Kaikki puhuvat lopettamisesta, kukaan ei aloittamisesta."

Hän näkee, että ollakseen uskottava, laji kaipaa Suomessa syntyneitä ravureita ykkössarjoihin.

"Jos uhraamme kaikki lahjakkaat lämminveriset kaksi- ja kolmevuotiaina, ei meiltä enää nouse ylös omia kasvatteja. Nyt korkeimpien divisioonien 12 hevosesta 10 on syntynyt muualla. Hippokselta oli erittäin väärä ratkaisu panostaa nuorten hevosten palkintoihin. Se perustuu niiden ihmisten ajatteluun, joilla on jo rahaa, mutta kun suurin osa lajin harrastajista on pienempivaraisia. Silloin se yksi hevonen on helvetin tärkeä. Uhraat siihen 40 000 euroa, että saat sen ensimmäisen kerran radalle, mutta kohta se onkin jo loppu. Se on tavalliselle hevosenomistajalle kestämätöntä."

Timo Haapajärvi ei juhli merkkipäiväänsä.