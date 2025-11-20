Juha-Pekka Ahonen 60 vuotta – "Ei tämän kiinnostavampaa lajia voi olla olemassa"
Torstaina 20. marraskuuta 60 vuotta täyttävä Juha-Pekka Ahonen odottaa tammi-helmikuussa koittavaa kuukauden reissua Pohjois-Thaimaahan ja Vietnamiin.
Raviurheilun parissa vuoden 2016 amatööriohjastajien Suomen mestari on päässyt edustamaan sinivalkoisia värejä Belgian MM-kisoissa vuonna 2018.
”Kyllä se heti 10-vuotiaana tuli selväksi, ettei tämän kiinnostavampaa lajia voi olla olemassa”, Ahonen nauraa. ”Ei ollut kuitenkaan 20–30 vuotta sitten vielä mielessäkään, että voisi jonain päivänä voittaa lajissa Suomen mestaruuden ja päästä edustamaan Suomea ulkomaille. Se oli hieno kokemus.”
Ahosen elämän hevonen on Kiri Sabato, joka Jämsän suoralla pakkaskelissä hiittasi 800 metrin palan 11-vauhtia. Kiri Sabato pääsi vuoden 1995 Harpers Hanover -lähtöön mukaan.
”Sellaisia potkuja ei muilla hevosilla ole ollutkaan. Sitä luuli 30 vuotta sitten olevansa ihan päällikkö. Silloin oli vauhti päällä, ja niistä ajoista on otettu oppia. Malttia tässä lajissa tarvitaan.”
Mr Reddington on viime vuosina sykähdyttänyt sinnikkyydellään, ja samasta puusta on veistetty myös Amanda Mutelin valmentama Rebyytti.
”Kävin katsomassa Rebyyttiä syntymän jälkeen ja vuoden ikäisenä. Itsellä oli kauhea usko sen emään, sillä Hilin Ihme oli paljon parempi kuin mitä se ikinä pääsi näyttämään. Mukava on ajaa hevosella, joka ei väsy.”
Lajin hienous piilee Ahosen mielestä sen luonteessa.
”Raviurheilua voi harrastaa vauvasta vaariin. Elämyksiä on tarjolla, ja vain taivas on rajana. Toivoisin, että kasvattajat saisivat enemmän sulkia hattuun”, Ahonen päättää.