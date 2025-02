Merkkipäivä: Keminmaassa kevättä rinnassa – Veli-Pekka Sunnari jatkaa töitä varsojen kanssa

”Vähän on haikeaa ollut, kun olisi kiva käydä raveissa hevosen kanssa”, Sunnari aloittaa. ”Luultavasti tänä keväänä ruvetaan taas kulkemaan raveissa. Tallissa on kolme kakkosta ja yksi nelivuotias, hevosia on yhteensä kahdeksan. Black Reactionin ja Milla Sonikin varsat löytyvät, ja lisäksi on Revolution Wheelsin varsa. Niiden kanssa tehdään perustyötä, eikä ainakaan tässä vaiheessa nosteta käsiä pystyyn.”