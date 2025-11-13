Tapio Pajuoja 80 vuotta: Musiikki tahdittaa kasvatustyötä
Hevoskasvattaja Tapio Pajuoja täyttää 13. marraskuuta 80 vuotta. Hän aloitti ravihevosten kasvatustoiminnan puolivahingossa. Kesäpaikalle Lintumaalle oli tarkoitus hankkia ratsu lapsille. Ravisukuinen tamma löytyi perhetutulta Mauri Tuurnalta. Kun ratsastusharrastus jäi lyhyeksi, tamma astutettiin ja vuonna 1983 syntyi varsa. Tammavarsan syntymisen kunniaksi järjestettiin kyläjuhlat ja nimikilpailu. Nimeksi päätyi presidentti Kekkosen linnanvoudin Arimo Raesten ehdottama Lullaby Of Birdland. Pudotuskilpailun tapaisesti edennyttä nimivalintaa säesti samanniminen jazz-kappale, joka takasi voiton.
Oli luontevaa, että Birdland jäi kasvattajanimeksi. Kasvatustoiminta on ollut laadukasta, josta osoituksena vuoden 2009 kasvattajatilaston 10. sija. Tapio on kasvattanut yli sata varsaa, joista 22 on mennyt haamumaileriksi. Mini Bette jätti niistä kuusi, muun muassa Mayday Birdlandin.
Innovatiivisena kasvattajana Tapio kuuluu siihen kaukokatseisten joukkoon, jotka käyttivät Ready Cashia sen siitosuran alkuvaiheessa. Sen tytär Ice Queen Birdland jatkaa kasvatustyötä, kun se varsoi Lintumaalla tänä vuonna. Lisäksi Tapio on mukana varsakimpoissa.
Tapio on tehnyt pitkän uran hammaslääkärinä. Hänet tunnetaan ystävien kesken hyväntahtoisena ja nokkelan huumorin omaavana musiikkimiehenä. Suuria intohimoja ovat lisäksi suunnistus ja jalkapallo. Tapio viettää eläkepäiviä Lintumaalla yhdessä vaimonsa Airin kanssa.
Hannu Hakala