Tapio Pajuoja 80 vuotta: Musiikki tahdittaa kasvatustyötä

Tapio on tehnyt pitkän uran hammaslääkärinä. Hänet tunnetaan ystävien kesken hyväntahtoisena ja nokkelan huumorin omaavana musiikkimiehenä. Suuria intohimoja ovat lisäksi suunnistus ja jalkapallo. Tapio viettää eläkepäiviä Lintumaalla yhdessä vaimonsa Airin kanssa.