Merkkipäivä: Pienistä kottikärryistä alkaen – "Hevoset ovat olleet elämäni pääasiallinen sisältö"

Eurassa syntynyt Nina Skinnari oli isänsä Timo Niemen mukana jo 1970-luvun lopulla katsomassa tämän mustaa suomenhevosta Meno-Mattia Järven Auliksen tallilla.

"Äiti on kertonut, että mulla oli pienet vihreät kottikärryt ja kun Aulis tykkäsi lapsista, siellä sai tyhjennellä karsinoita."

Yksi haave toteutui hevosenhoitajalinjalla. "Siihen maailmanaikaan naiskuskeja oli tosi vähän, ja Marja-Leena Paavilainen oli mun idoli pikkutyttönä. Ypäjällä pääsin 'Mallulle' hevosenhoitajaksi, ja se oli unelmien täyttymys."

Skinnari ohjastaa itsekin jonkin verran. "Olen kilpailuhenkinen. Tykkäsin kilvanajosta ja tykkään vieläkin, annan säästöreissuja", hän sanoo.

"Olen ollut hyvinkin määrätietoinen ja tiennyt mitä haluan, ehkä se on pehmennyt tässä iän myötä."

10-henkisessä hevoskimpassa on odotusarvoa tulevaan. "Vuoden ikäinen ori Aallonmurtaja (Vaellus) on hieno varsa. Se on Keuruulla laitumella Koivikon hevostilalla ja menee Hannu Hietaselle opetukseen. Suvun puolesta on edellytyksiä, että saattaisi olla vaikka kuninkuuskisassa mukana."

Merkkipäivää Nina Skinnari juhlistaa ystävien kesken.

"Meinasin ensin, että grillaillaan takapihalla, mutta sitten Kauko sanoi, että kerran sä vaan 50 täytät, joten pidetään sitten kekkerit", Skinnari naurahtaa.