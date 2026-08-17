Mikael Östman 50 vuotta: Poikien into ilahduttaa sankaria
Mikael Östmanilta löytyy hevosperhettä ympäriltä enemmän kuin monelta muulta. Oma raviohjastaminen on vähentynyt viime vuosina, mutta ammatikseen linja-autoa ajava Östman on edelleen mukana raviurheilussa 24 tuntia vuorokaudessa.
”Kaverit kun kyselee, niin vastaan etten ole lopettanut”, Östman nauraa. ”Juuri pyysin ensi perjantain töistä vapaaksi, että pääsen poikani Jesperin (Östman) kanssa Kouvolan raveihin. Hänellä on mennyt hienosti Salamakypärissä. Olen ollut mukana Lahdessa, Mikkelissä ja Jyväskylässä. Jesperillä on jo ajokortti, mutta pitkille matkoille olen lähtenyt kaveriksi ja autokuskiksi. Jesperille lainaohjastaminen on tällä hetkellä koko elämä.”
Mikael Östman on ohjastanut urallaan 3306 starttia ja peräti 852 totosijaa, johon pitää lisätä vielä Ruotsin rekisterissä kilpailleiden hevosten lähdöt. Raviurheilu näyttelee suurta roolia arjessa, sillä puoliso Nina Hansenin kanssa hevosia on kotona kymmenkunta.
”Kaikki vapaa-aika menee niiden kanssa. Jesper tekee paljon hevosopinnoistaan kotitallilla, muuten arjen pyörittäminen ei onnistuisikaan. Molemmat pojat ovat kiinnostuneita lajista, ja Kim (Östman) on Katja Melkolla töissä. Hän saa siellä paljon vastuuta. Toivottavasti he pärjäävät lajin parissa. Kotona katsotaan raveja melkein joka ilta, Suomen tai Ruotsin raveja.”
Uusikaarlepyyssä seurataan Salamakypärien pistetaulukkoa tarkemmin kuin synttärien päivämääriä.