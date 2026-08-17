Mikael Östman 50 vuotta: Poikien into ilahduttaa sankaria

”Kaikki vapaa-aika menee niiden kanssa. Jesper tekee paljon hevosopinnoistaan kotitallilla, muuten arjen pyörittäminen ei onnistuisikaan. Molemmat pojat ovat kiinnostuneita lajista, ja Kim (Östman) on Katja Melkolla töissä. Hän saa siellä paljon vastuuta. Toivottavasti he pärjäävät lajin parissa. Kotona katsotaan raveja melkein joka ilta, Suomen tai Ruotsin raveja.”