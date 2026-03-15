Tarmo Tiainen 70 vuotta – Polara näytti maailmaa
Petäjävedellä vaikuttava Tarmo Tiainen täyttää sunnuntaina 15. maaliskuuta 70 vuotta. Tiainen on pitkäaikainen hevosharrastaja, ja Heppa-järjestelmän tilastot näyttävät hänelle 18 omaa kasvattia.
”Isällä oli aina työhevosia, joiden matkassa minäkin sitten lapsena kuljin. 10-vuotiaana intoa olisi ollut ajaa jo hevosella, mutta sopivaa hevosta ei ollut, joten kesytin sitten yhden mullikan, jolla ajelin reki perässä”, Tiainen naurahtaa.
Lopulta työhevosilla päästiin raveihin saakka kilpailijan rooliin.
”Menestys oli alkuun aika lupaavaa, kun ensimmäisessä startissa olin toinen ja heti seuraavassa voitin. Traktorin perään värkättiin koppi ja lähdettiin raveihin Killerille”, Tiainen muistelee.
Hevoset Tiaisella ovat aina kuitenkin pysyneet harrastuksena. Vastaavasti maataloudesta muodostui ammatti.
”Aikaa harrastus on vienyt, mutta olisi sen ajan voinut käyttää paljon huonomminkin.”
Viime vuosilta Tiainen on varmasti jäänyt monien mieleen Polaran voittajaesittelyistä, kun hän toimi huippuruunan hoitajana. Vuosien aikana Tiaisen pojan Jannen ja Antti Tupamäen omistama Polara asuikin Tarmo Tiaisen hoivissa.
”Antti tuli aina ajamaan sitä ja vuorotellen laskettiin menemään. Polara oli tosi hieno ajettava. Sillä ajaessa huomasi, mikä ero on huippuhevosessa ja keskinkertaisessa ravurissa”, Tiainen sanoo.
Syntymäpäiväjuhlat pidetään viikonloppuna.
”Sopivan kokoiset kinkerit luvassa, sanotaan näin”, hän myhäilee.