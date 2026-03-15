Tuula Soini 60 vuotta – Ratsuista ravihevosiin

Tuula Soinin tunnetuin kasvatti on 56 215 euroa tienannut Oiva-Sointu. Ruunan edellinen kilpailu on maaliskuulta 2023, mutta kilpaura ei ole välttämättä ohi.

”Ihan aktiivisesti se on treenannut. Periaatteessa kun itsellä riittäisi pateja, Oiva-Sointu voisi vielä jonkun startin kilpailla. Vähän meinaa vain olla aikapula itselläni. Oiva-Sointu on yhtä innokas kuin ennenkin”, Soini kertoo. ”Myös Oiva-Soinnun 27-vuotias emä Hiljun Hymy on edelleen minulla ja hyvin pirtsakka.”

Oiva-Soinnun uran arvokkain onnistuminen on vuoden 2015 Satakunta-ajon kolmossija. Hevosta valmensi ja ohjasti tuolloin Harri Koivunen.

”Harri sitä muistaa aina sanoa, että juuri kun hän ajatteli 25-vauhdin olevan liian lujaa, Oiva-Sointu laukkasi parinkymmenen metrin johdosta.”

Kasvatustoiminnan Soini on lopettanut jo muutamia vuosia sitten, kun tamman ja varsan menehtyminen varsomisen yhteydessä otti sen verran koville. Kaikki Soinin kasvatit ovat suomenhevosia.

”Tuttu tarina, että mummolasta työhevosten kautta löysin hevoset. Ratsukiemuroiden kautta eksyin Rauli ja Irma Tammelinin talliin. Sitä kautta innostuin enemmän raviurheilusta.”

Tällä hetkellä Soinin käsistä kilpailee 5-vuotias suomenhevostamma Tove, joka sijoittui viime perjantaina Turussa toiseksi.

”Alkuun se oli kuin villipeura, mutta nyt se on kuin ihmisen mieli. Mukava ja ihmisrakas hevonen.”