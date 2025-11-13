Tarja Länsimäki 60 vuotta: Rippilahjaksi jotain mitä odottaa
Marraskuun 13. päivä 60 vuotta täyttävä Tarja Länsimäki pääsi jo nuorena tyttönä tutustumaan vuoden 1969 ja 1970 ravikuningas Forten saavutuksiin.
”Ville Pernaan tallilla kävin tallitöissä nuorena tyttönä. Rippilahjaksi sain isältä Hyrvin ensimmäisen varsan, jonka nimi oli Puhelus. Hevosista on muodostunut elämäntapa. On ollut jotain mitä odottaa”, Länsimäki kiittelee.
Länsimäki on ohjastanut kolme Ravinaisten SM-titteliä, vuosina 1997, 2000 ja 2006. Hän on edustanut kolmesti Suomea ajajakilpailuissa ulkomailla. Myös jälkikasvun menestys lämmittää mieltä.
”Lasten mukana olen ollut taustapiruna, ja iloinnut heidän onnistumisistaan ponilähdöistä alkaen. Silloin mentiin raveista toisiin, ja nyt Jonnyn tyttären Jannan kanssa on kierretty ponilähtöjä. Hän on todella taitava siinä, mitä tekee.”
Hevosten lisäksi kaksi–kolme päivää viikossa parturi-kampaajana työskentelevä Länsimäki muistaa yhden viikonlopun muita paremmin. Kotitallin EL Vihuri jyräsi Porin vuoden 1999 Kuninkuusravien päätösmatkalla ohi Vieskerin ja Rickin.
”Samaan aikaan hienoa ja rankkaa. Se oli kova viikonloppu”, Länsimäki muistelee.
Länsimäet ovat edelleen valttia. Seinäjoella 25. lokakuuta puoliso Juha, poika Jonny ja hänen tyttärensä Janna ajoivat Tarjan ohella samoissa raveissa kilpaa. Tessa-tytär asuu Ruotsissa, ja hän työskenteli ennen opiskeluinnostustaan mm. Timo Nurmoksella. Isoja syntypäiväjuhlia ei ole luvassa. ”Yritän unohtaa, että täytän vuosia”, Länsimäki nauraa.