Pentti Parkkonen ja siitostammat Easy On The Eye ja All In All. Kuva: Jenni Solas

Merkkipäivä Merkkipäivä: Sören Nordinin oppeja muistellen – "Olisivat vieläkin arvokkaita" Pitkän linjan ravivalmentaja, kasvattaja ja omistaja Pentti Parkkonen täyttää 80 vuotta keskiviikkona 17. huhtikuuta.