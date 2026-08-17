Juha Nurminen 60 vuotta: "Varsojen opetus on ollut vuosien varrella suuressa roolissa"
Juha Nurminen on pitkän linjan ravivalmentaja ja varsojen opettaja.
”Nyt tallissa on 8 hevosta. Vähän hiljaista, mutta toivottavasti hevosmäärä kasvaa syksyä kohti mentäessä”, Nurminen toivoo.
Valmennettavat ovat varsin nuoria, kun tallin otsikkohevonen Kalistaja Kalle siirtyi heinäkuussa omistajalleen laitumelle. Nuorten hevosten kanssa toimiminen on Nurmiselle tuttua.
”Varsojen opetus on ollut vuosien varrella suuressa roolissa, mutta yhtälailla vanhempien hevosten treenaaminen kiinnostaa minua. Nimekkäitä hevosia tässä on opetuksessa käynyt, muun muassa Weikko, Larvan Hurmos ja Helmin Roosa. Mielenkiinnolla aina odotan opetettuja hevosia starttiin”, Nurminen kertoo.
Hevoskipinä Nurmisella syttyi jo pienenä poikana, kun kotipaikalla Laihialla hänen isällään Matti Nurmisella oli hevosia.
”Isä aina sanoi, että kaikenlaisten hevosten kanssa täytyy tulla toimeen ja arvostaa niitä tekemällä kaikkensa niiden eteen. Olin nuorempana Marttilan Matilla töissä ja Hietasten tallilla tuli myös käytyä hommissa”, Nurminen taustoittaa.
”Laihialta olen lähtöisin. Pari vuotta meni ratatallilla Vaasassa. Ylistaroon muutin kolmisenkymmentä vuotta sitten”, hän jatkaa.
Merkkipäivänään Nurmisella on kahvipannu kuumana.
”Muutamia sukulaisia on käsketty kyläilemään. Kaffipannu lämpiää kyllä, eikä ketään kielletä käymästä”, Nurminen sanoo.